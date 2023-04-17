350 млн тенге за выставку Золотого человека, которой не было: в чем обвиняют Мухамедиулы

Арыстанбек Мухамедиулы. Фото: primeminister.kz

В суде Астаны зачитали обвинение бывшему главе казахстанского Нацмузея Арыстанбеку Мухамедиулы – по версии следствия, в группе лиц он фиктивно потратил 350 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Прокурор назвал лица, которые проходят по делу о хищении средств вместе с Арыстанбеком Мухамедиулы: это Алмаз Нуразхан – замдиректора Нацмузея, Азамат Кошенов – замдиректора ТОО "Экспонат", Айым Садвакасова – бухгалтер ТОО "Экспонат".

Выставка Золотого человека за почти 1,3 млрд тенге

По данным обвинения, в Нацмузее Казахстана были запланированы расходы на проведение в 2020 году выставки "Великая степь – пространство, время, культура" в рамках международного выставочного проекта "Шествие Золотого человека по музеям мира".

Мухамедиулы, по версии прокурора, задался целью похитить бюджетные деньги и разработал план с вовлечением своего заместителя Нуразхана.

Выставка казахстанского Золотого человека с расходами на сумму 1 млрд 268 млн 793 тыс. тенге должна была пройти в пяти странах:

в США – на сумму 250 млн 163 тыс. тенге;

в Германии – на сумму 234 млн 475 тыс. тенге;

в Италии – на сумму 234 млн 236 тыс. тенге;

в Индонезии – на сумму 350 млн 115 тыс. тенге;

в Литве – на сумму 199 млн 802 тыс. тенге.

Однако, по данным обвинения, указанные страны Нацмузею в проведении выставок отказали.

Индия вместо пяти стран

Прокурор заявил, что, несмотря на отказы, Мухамедиулы дал указание своему заму все же составить техспецификацию на выставку и найти подрядчика.

"20 января 2020 года заместитель директора Нацмузея Нуразхан, зная, что США, Германия, Италия, Индонезия и Литва отказались от участия в выставке, заключил с ТОО "Экспонат" договор по госзакупкам услуг на 1 млрд 268 млн 793 тыс. тенге для организации и проведения международной выставки", – зачитал обвинитель.

Далее в деле появляются замдиректора ТОО "Экспонат" Кошенов и бухгалтер Садвакасова, которые, по версии обвинения, согласились вступить в сговор. Авансом им якобы перевели 30% от суммы – около 380 млн тенге.

Индонезию из ранее утвержденного списка стран поменяли на Индию, при этом сохранив в документах сумму расходов в 350 млн 115 тыс. тенге.

По данным обвинения, ТОО "Экспонат" подготовило завышенное ценовое предложение на нужную сумму, а Мухамедиулы договорился с Нацмузеем Индии о взятии части организационных моментов на себя, чтобы еще уменьшить реально потраченную сумму.

Выставку в Индии демонтировали в день открытия

В 2020 году началась пандемия коронавируса – в марте Минкультуры направило подведомственным организациям письма о прекращении зарубежных поездок и массовых мероприятий.

По данным прокурора, Мухамедиулы, пользуясь тем, что ранее был министром культуры и спорта, сообщил МКС, что все равно намерен провести выставку в Индии, но без торжественной части, и якобы собирается сократить ее до трех дней.

В это время в Нацмузее Индии уже запретили появление посетителей, поэтому выставка должна была пройти формально.

Отмечается, что, когда ситуация с КВИ ухудшилась, Мухамедиулы отправил Нацмузею Индии письмо о срочном демонтаже выставки в тот же день, 19 марта, как только она открылась. Таким образом, сообщает прокурор, по факту выставки в Индии не было.

"В последующем Кошенов и Садвакасова, воспользовавшись тем, что сумма изначально была завышена в разы в их ценовом предложении, решили вывести средства через подконтрольные им организации. Садвакасова спланировала незаконную схему по выводу и обналичиванию денег для дальнейшей передачи руководству Нацмузея", – заявил обвинитель.

Золотой человек чуть не остался в Индии

Мухамедиулы обвинили в нарушениях части 3 статьи 28 и пункта 2 части 4 статьи 189 УК РК – в организации хищения вверенных средств в группе лиц в сговоре в особо крупном размере. Также обвинения предъявили и другим подсудимым.

Мухамедиулы заявил, что "категорически не согласен с обвинением и вину свою не признает полностью", а также настаивает, что успел вернуть в Казахстан Золотого человека до локдауна, иначе в Индии он мог пропасть.

"Во исполнение указа президента, я вернул в Казахстан из Индии уникальное сокровище – бренд Казахстана – Золотого человека – в целости и сохранности.

Благодаря своевременности указа главы государства и при содействии посольства Казахстана в Индии, МИД Индии дипломатической почтой возвратило Золотого человека в Казахстан в последний день до введения локдауна у нас в стране – то есть 22 марта 2020 года.

Ковидные ограничения в Индии были сняты только в конце 2021 года. Если бы, следуя указанию обвинительного акта, мы бы оставили в Индии, где бушевал коронавирус, почти на 2 года Золотого человека, мы бы его потеряли не только для Казахстана, но и для всего человечества", – заявил он.

Напомним, что суд по делу Мухамедиулы начался в Астане сегодня утром – экс-главу Нацмузея не смогли доставить на заседание из-за завалов снега в столице.

К обеду Мухамедиулы привезли в суд, где его адвокат попросил заменить ему нахождение в изоляторе на домашний арест из-за состояния здоровья – судья в изменении меры пресечения отказал.

Дело Арыстанбека Мухамедиулы

Напомним, в мае прошлого года стало известно, что сотрудники Антикоррупционной службы по Астане проводят досудебное расследование в отношении должностных лиц РГКП "Национальный музей Республики Казахстан" Министерства культуры и спорта РК.

"Руководство музея подозревают в хищении 146 млн тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", – подчеркнули тогда в ведомстве.

В тот же день стало известно, что занимавшего на тот момент пост директора Нацмузея и экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы госпитализировали.

В конце мая 2022 года его задержали и поместили под стражу на два месяца. После этого срок ареста неоднократно продлевали – в последний раз это произошло в середине февраля.

При этом в августе прошлого года Антикоррупционная служба озвучила новые подробности дела. В службе сообщили, что расследование ведется по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки, оцифровку национальной киноколлекции и 3D-сканирование сакральных объектов Казахстана.

Тогда отмечалось, что предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка 7 млрд тенге.

24 января 2023 года стало известно об аресте бывшего заместителя Мухамедиулы Алмаза Нуразхана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017112-350-mln-tenge-za-vystavku-zolotogo-cheloveka-kotoroy-ne-bylo-v-chem-obvinyayut-muhamediuly/