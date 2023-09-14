Дело Боранбаева: в собственность Казахстана вернули нефтяное месторождение, отели и ТРК

Активы еще на 90 млрд тенге, в том числе нефтяное месторождение, гостиницы и торговые комплексы, вернули в собственность государства по делу Кайрата Боранбаева, сообщает Telegram-канал АФМ.

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что досудебное расследование в отношении Кайрата Боранбаева продолжается.

"В рамках следствия приняты меры по добровольному возврату в собственность государства активов стоимостью свыше 90 млрд тенге, включая нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, предприятие в сфере сервиса, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, сеть фитнес-центров, офисные помещения и другие активы", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, по данным ведомства, Боранбаев перечислил в Фонд поддержки инфраструктуры образования 30 млрд тенге.

"Все эти объекты будут переданы на баланс государственных органов и компаний, а денежные средства - использованы для развития инфраструктуры образования", - добавили в АФМ.

Агентство продолжает работу по поиску и возврату активов, заключили в ведомстве.

Дело Кайрата Боранбаева

Бывшего главу правления нацкомпании QazaqGaz Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года. Его и группу лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Судебный процесс над бизнесменом начался 30 декабря 2022 года.

Прокурор в ходе заседания заявил, что свою долю средств Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а на часть средств - купил помещение в Алматы.

Боранбаев в суде заявил, что не понимает суть обвинения и не признает свою вину.

Также на заседании суда в конце декабря адвокат Боранбаева попросил изменить его подзащитному меру пресечения с содержания под стражей на менее строгую, однако судья отказала ему в этом.

В конце января 2023 года в суде Астаны заявили, что СМИ запретили вести аудио- и видеозаписи и публиковать материалы с показаниями свидетелей из зала суда. Это связали с тем, что некоторые журналисты пытаются сформировать негативное общественное мнение о судебном следствии по делу бизнесмена Кайрата Боранбаева.

31 марта 2023 года в отношении Боранбаева был вынесен приговор. Бизнесмена приговорили к 8 годам лишения свободы, с конфискацией имущества. Также суд постановил внести представление президенту страны о лишении Боранбаева госнаград - орденов "Құрмет", "Еңбек үшін", "Парасат" и "Барыс" 3-й степени.

Однако в июле самому Боранбаеву и еще двум осужденным отменили приговор. При этом всех троих оставили под стражей, но назначили рассмотрение апелляции.

В конце августа состоялось первое заседание апелляции по правилам первой инстанции.

На суде Боранбаев заявил, что признает вину "в рамках процессуального соглашения" - ранее о заключении этого соглашения ходатайствовали его адвокаты.