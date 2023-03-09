Суд отказал Гульмире Сатыбалды в домашнем аресте

Судья. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В столичном суде сегодня вынесли решение об изменении меры пресечения в отношении Гульмиры Сатыбалды. Ее защитник попросила смягчить меру наказания, передает корреспондент NUR.KZ.

Сейчас экс-супруга Кайрата Сатыбалдыулы Гульмира Сатыбалды находится под арестом в изоляторе – ее защитник попросила смягчить меру наказания и назначить домашний арест либо залог.

Кроме смягчения меры пресечения адвокат Гульмиры Сатыбалды также ходатайствовала о полном прекращении дела в отношении нее.

"В удовлетворении ходатайств защитников подсудимой Сатыбалды о прекращении уголовного дела в отношении Сатыбалды и Батыршаева в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного нарушения, о возврате дела прокурору, а также в изменении меры пресечения отказать", – постановил судья Байконурского районного суда №2 Кеменгер Имашев.

Отметим, что главное судебное разбирательство по делу Сатыбалды назначено в Астане на 14 марта.

Ранее прокурор заявила в суде, что Гульмира Сатыбалды пыталась пересечь границу Казахстана.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Бывшая супруга Кайрата Сатыбалдыулы Гульмира Сатыбалды была задержана 16 марта прошлого года.

Сообщалось, что Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса.

В конце марта 2022 года в Антикоре сообщили, что ее вместе с другими должностными лицами подозревают в хищении 747 млн тенге в 2021 году.

В апреле появились новые подробности по делу Гульмиры Сатыбалды – стало известно, что ее подозревают в хищении средств, предназначавшихся для ремонта объектов зимней Универсиады.

Кроме того, в сентябре прошлого года выяснилось, что Гульмиру Сатыбалды и ее доверенных лиц подозревают в похищении человека.

В декабре стало известно, что Антикоррупционной службой было завершено расследование по ее делу.

Суд по делу Гульмиры Сатыбалды начался в январе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012300-sud-otkazal-gulmire-satybaldy-v-domashnem-areste/