Задержан депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген

Кайрат Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergen_kairat

В СМИ и соцсетях появилась информация, что сегодня ночью был задержан известный казахстанский бизнесмен, депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген. Факт задержания депутата подтвердили корреспонденту NUR.KZ в прокуратуре Алматы.

О задержании Кайрата Кудайбергена сообщил ряд казахстанских СМИ. По их данным, Кудайбергена подозревают в организации и участии в массовых беспорядках.

В прокуратуре Алматы официально подтвердили факт задержания депутата.

"Факт задержания мы подтверждаем, но подробности будут сообщены позже", - сообщили в прокуратуре южной столицы.

Отметим, ранее Кудайберген проходил свидетелем по делу о январских беспорядках, о чем сам сообщал в социальных сетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966256-smi-zaderzhan-deputat-maslihat-almaty-kayrat-kudaybergen/