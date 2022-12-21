Избиение гида, финпирамида и другие громкие скандалы с участием звезд в 2022 году

Торегали Тореали. Кадр из видео: instagram.com/toregalitoreali

Некоторые звезды известны не только своими достижениями в творческой сфере, но и скандальными поступками или высказываниями. Предлагаем вспомнить, кто из знаменитых личностей в этом году запомнился громкими инцидентами, связанными с их именами.

Торегали Тореали

В сентябре певца Торегали Тореали обвинили в избиении гида на Кольсайских озерах. После этого артиста захейтили в соцсетях. В отношении него возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Тореали был задержан и водворен в ИВС.

Между тем, обвинивший певца в избиении гид рассказал подробности инцидента.

"Я его не прощу. Этого человека вознес народ, народ его и опустит. Я доведу дело до конца", - заявил Бекарыс Кожбанов.

При этом Тореали озвучил свою версию инцидента на Кольсае. Стало также известно, что его выпустили под залог в 10 миллионов тенге.

Певец Мейрамбек Беспаев вступился за Торегали. Беспаев отметил, что прежде чем осуждать кого-либо, нужно вспомнить о своих недостатках.

А затем Торегали неожиданно сообщил, что примирился с гидом. В полиции подтвердили, что по уголовному делу состоялось примирение сторон. Уголовное дело было закрыто. И уже спустя пару недель артист как ни в чем не бывало отмечал свой 30-летний юбилей.

Торегали Тореали и Бекарыс Кожбанов. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Мейржан Туребаев

В феврале этого года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды. Полиция Алматы озвучила подробности по делу, а сам Туребаев ответил на обвинения.

"Я не являюсь создателем или организатором. Я являюсь учредителем, но в конце года я туда вошел, но не был у истоков изначально", - заявлял он.

В апреле Туребаев и другие подозреваемые в создании финпирамиды были взяты под стражу. Сам блогер высказался в свою защиту. По словам Мейржана, он не был знаком с людьми, в сговоре с которыми его заподозрили. Туребаев также уверял, что он сам был вкладчиком компании и потерял из-за этого 10 миллионов тенге.

Вкладчики финпирамиды неожиданно встали на защиту Туребаева и попросили освободить его, а жена Мейржана Дана Есеева обратилась к президенту. Она заявила, что ее супруг не препятствует действиям следствия и поэтому нет необходимости содержать его под стражей.

С апреля по ноябрь Туребаеву и Шерниязову несколько раз продлевали арест. При этом Есеева рассказывала, как ее муж живет под стражей - по словам блогерши, тот старается "проводить время максимально с пользой".

12 декабря прокуратура Алматы направила в суд уголовное дело против подозреваемых в создании финансовой пирамиды. А накануне в пресс-службе Алматинского городского суда сообщили, что рассмотрение уголовного дела назначено на сегодня, 21 декабря 2022 года на 15:00.

Мейржан Туребаев и Меийрхан Шерниязов. Фото: instagram.com/make_sakevich

Даня Милохин

В мае известный российский тиктокер Даня Милохин приехал в Казахстан вместе с Dream Team. Блогеры выбрали новый TikTok House в Алматы.

Спустя несколько дней он оказался в центре скандала из-за своих высказываний. Казахстанским пользователям соцсети не понравилась фраза блогера про финансовые возможности местных артистов для съемок клипов. Подписчики стали советовать ему вернуться домой.

Позднее он извинился перед казахстанцами. Он заявил, что даже не думал оскорблять их. Вместе с тем появились слухи о том, что тиктокер якобы получил гражданство Казахстана, однако представители блогера опровергли эту информацию.

Позже Милохин рассказал, зачем приехал в Казахстан.

Даня Милохин. Фото: instagram.com/danya_milokhin

Нуртас Адамбай

В июле этого года Нуртас Адамбай выступил против Disney из-за ЛГБТ и заявил о необходимости "остановить непотребную пропаганду". В числе возмутивших его кинокартин оказался мультфильм "Базз Лайтер". Вскоре после этого стало известно, что мультфильм "Базз Лайтер" не покажут в Казахстане из-за поцелуя персонажей.

Известные в Казахстане личности высказались по поводу отмены проката мультфильма "Базз Лайтер". Они возмутились этим фактом и прокомментировали участие в этой ситуации Нуртаса Адамбая, выступавшего за запрет подобных фильмов.

"Простите, я тоже отписалась от тех, кто проповедуют и без конца навязывают свои религиозные взгляды, это же мой выбор! Богу надо верить и молиться тихо, ему не нужна пропаганда, и он не нуждается в вашей демонстрации веры. Вы такие же грешники, как и все. Тогда почему вы решаете, смотреть ли мне этот мультик или нет?!" - заявила актриса и продюсер Баян Алагузова.

Она также обратилась лично к Адамбаю, попросив его перестать пропагандировать свои взгляды и отметив, что его "Келинка Сабина" тоже "содержит нетрадиционный контент".

Ситуацию прокомментировал министр культуры и спорта Даурен Абаев. Он заявил, что не запрещал показ "Базза Лайтера" - был лишь отменен прокат.

Позже Нуртас Адамбай выступил и против проката сиквела "Тора" в Казахстане. Он также высказался по поводу своей роли в комедии "Келинка Сабина", заявив, что его фильмы не пропагандируют ЛГБТ, так как это всего лишь роль.

Актриса Гульнара Сильбаева прокомментировала размолвку с Адамбаем из-за мультфильма. Она выразила надежду, что "Нуртас подумает еще".

Нуртас Адамбай. Фото: instagram.com/nurtasadambay

Светлана Лобода

В ноябре украинская певица Светлана Лобода выступила на конкурсе «Мисс Казахстан-2022», а затем дала сольный концерт. В своем выступлении она создала перформанс совместно с казахстанскими танцорами.

Однако после выступления в Алматы Лободы в соцсетях вспыхнули возмущения. Поводом стали наряды танцовщиц. Некоторые пользователи соцсети оказались недовольны нарядами девушек, выступавшими на сцене вместе с певицей. Одежда танцовщиц показалась им излишне откровенной, при этом позади них выступали девушки в казахских национальных костюмах.

Пресс-служба артистки прокомментировала ситуацию и принесла свои извинения.

Светлана Лобода. Фото: предоставлено пресс-офисом артиста

Лариса Долина

В начале декабря в Караганде разгорелся скандал из-за концерта Ларисы Долиной, запланированного на февраль следующего года.

Судя по афише, концерт Ларисы Долиной планировали провести 12 февраля в цирке Караганды в рамках тура "Лучшая". Вскоре после анонса о выступлении певицы в соцсетях стали появляться критические замечания. Некоторые посчитали, что не стоит приглашать артистку из-за ситуации в Украине.

Однако руководство Концертного объединения имени Кали Байжанова (филармония) открестилось от организации концерта, а сама афиша исчезла с их страницы. Позже в объединении сообщили, что филармония не имеет отношения к приглашению Ларисы Долиной.

"Хотим отметить, что с учетом негативной реакции жителей Карагандинской области, организатору будет отказано в подписании договора по предоставлению концертной площадки для проведения концерта Ларисы Долиной в Караганде", - отметили в филармонии.

Лариса Долина. Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Анастасия Волочкова

Российская балерина Анастасия Волочкова в начале января снова угодила в скандал. Она улетела на Мальдивы с новым бойфрендом, с которым познакомилась в эфире программы "Давай поженимся!". Все это время она наслаждалась романтическим отпуском, щедро делясь совместными фотографиями с Сергеем.

Возвращение знаменитости из отпуска на Мальдивах стало громким. Артистка устроила дебош на борту самолета, поскандалив с сотрудниками авиакомпании. Из-за скандала со стюардом по поводу маски в Москве балерину встречала полиция. Артистка сочла произошедшее провокацией.

"Всем хотелось видеть Анастасию Волочкову в наручниках", - заявила она.

Позже в громком деле о скандале Волочковой появились новые подробности. Как оказалось, эпатажная балерина не только поругалась с полицейскими, но и обнажила перед ними грудь.

А Сергей Кузнецов, с которым она на тот момент уже рассталась, заявил, что ему стыдно за такое поведение экс-подруги.

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Фото: instagram.com/volochkova_art

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2002365-izbienie-gida-finpiramida-i-drugie-gromkie-skandaly-s-uchastiem-zvezd-v-2022-godu/