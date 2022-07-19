"Гомосексуалистов в нашем фильме нет": Адамбай оправдался за роль келинки Сабины

Нуртас Адамбай. Фото: instagram.com/nurtasadambay

Актер и режиссер Нуртас Адамбай высказался по поводу своей роли в комедии "Келинка Сабина". Он заявил, что его фильмы не пропагандируют ЛГБТ, так как это всего лишь роль, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Адамбай выложил видео на эту тему.

"Для тех, кто считает, что "Келинка Сабина" пропагандирует непотребное. Поймите, что вами манипулируют те, кто хочет, чтобы наши дети смотрели в кинотеатрах гомосексуальные сцены. В нашем фильме нет гомосексуалистов. "Сабина" - женская роль, которую играет актер-мужчина. Это комедия.

В "Тамаше" когда-то выступал наш замечательный актер Кудайберген Султанбаев, который также играл женскую роль. Турсунбек Кабатов в КВН играл роль "тещи". В фильме "Дом большой мамочки" тоже мужчина играет женщину. Никто из них не играл роль "гомосексуалиста". Это роль! В нашем случае защитники ЛГБТ просто прицепились к моей роли, потому что по факту им сказать нечего", - убежден Нуртас.

Он также обратился к пользователям соцсети с предложением подумать о том, что именно они защищают.

"Подумайте над этим и задайте себе вопрос: что вы защищаете? Вы реально хотите, чтобы ваши дети смотрели в мультфильмах, как целуются женщины с женщинами или мужчины с мужчинами? Представители так называемого ЛГБТ могут жить как хотят и заниматься чем хотят. Но не нужно демонстрировать это нашим детям в общественных местах, коими являются кинотеатры", - заявил режиссер.

Напомним, продюсер и актер Нуртас Адамбай выступил против Disney из-за ЛГБТ. Позже стало известно, что мультфильм "Базз Лайтер" не покажут в Казахстане из-за поцелуя персонажей. Министр Абаев заявил, что не запрещал показ мультфильма, был отменен прокат.

Отмена проката мультфильма возмутила казахстанских знаменитостей. Продюсер Баян Алагузова отметила, что подобные ограничения нарушают ее права. А недавно Нуртас Адамбай также выступил против проката сиквела "Тора" в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1979171-v-nashem-filme-net-gomoseksualistov-nurtas-adambay-opravdalsya-za-svoyu-rol-kelinki-sabiny-video/