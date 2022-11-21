Светлана Лобода в Алматы дала концерт с казахскими мотивами (фото)

Светлана Лобода. Фото: предоставлено пресс-офисом артиста

В Алматы прошел сольный концерт украинской певицы Светланы Лободы, а накануне артистка выступила на конкурсе «Мисс Казахстан-2022». В своем выступлении она не только исполнила совершенно новую и уже полюбившиеся публике песни, но и создала перформанс совместно с казахстанскими танцорами, передает корреспондент NUR.KZ.

Современная музыка Лободы переплелась с национальными казахскими мотивами, а на сцену вышли девушки в национальных нарядах. Как оказалось, совместную с местными артистами постановку придумали сама Светлана и ее близкий друг и режиссер Олег Боднарчук.

Кроме того, не менее зажигательным номером стала игра певицы на барабанах, во время которой также выступили на сцене местные танцовщицы.

Лобода высказала слова восхищения нашей стране, казахстанской публике и активно пообщалась с залом.

Светлана Лобода. Фото: предоставлено пресс-офисом артиста

Она рассказала, как пришла идея создать постановки для своего концерта под казахские мотивы.

"Идея зарождалась в несколько этапов. Для начала были проанализированы национальные казахские песни. В этом мне помогли мои ребята-музыканты из Украины. Совместно с аранжировщиком Томашем Лукачем было создано новое произведение, которое невероятно трогательно украсило и дополнило песню MoLOko. А вот с идеей постановки номера мне помог мой близкий друг и режиссер, с которым мы создаем все мои шоу уже несколько лет, Олег Боднарчук", - пояснила Светлана.

Светлана Лобода. Фото: предоставлено пресс-офисом артиста

По словам Лободы, номер она и ее команда создали буквально за два дня.

"В этом нам очень помогли невероятно талантливые и красивые девушки из местного коллектива "Райс шоу", - призналась певица.

Артистка подчеркнула, что от сотрудничества с местными танцовщицами получила максимум удовольствия.

"Хочу искренне поблагодарить каждую девушку за наш совместный номер. На протяжении всех репетиций они очень бережно сопровождали и помогали нам, обучая танцам в казахском колорите", - отметила музыкальная исполнительница.

Светлана Лобода. Фото: предоставлено пресс-офисом артиста

Напомним, ранее в Алматы выбрали "Мисс Казахстан-2022". Светлана Лобода была среди членов жюри.

Светлана Лобода. Фото: предоставлено пресс-офисом артиста

Светлана Лобода. Фото: предоставлено пресс-офисом артиста

Светлана Лобода. Фото: предоставлено пресс-офисом артиста

Светлана Лобода. Фото: предоставлено пресс-офисом артиста

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1998204-svetlana-loboda-v-almaty-dala-kontsert-s-kazahskimi-motivami-foto/