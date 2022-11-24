После выступления Лободы в Казнете вспыхнул скандал. Певица принесла извинения

Светлана Лобода. Фото: предоставлено пресс-офисом артиста

После выступления в Алматы украинской певицы Светланы Лободы в соцсетях вспыхнул скандал. Поводом стали наряды танцовщиц. Сама артистка прокомментировала ситуацию и принесла свои извинения, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода в Алматы дала концерт с казахскими мотивами.

Однако некоторые пользователи соцсети оказались недовольны нарядами девушек, выступавшими на сцене вместе с певицей. Одежда танцовщиц показалась им излишне откровенной, при этом позади них выступали девушки в казахских национальных костюмах.

На наряды танцующих обратил внимание Telegram-канал Egov.Press.

Недовольство выразили и пользователи Instagram.

Пресс-служба артистки предоставила нашему журналисту официальный комментарий от лица певицы, режиссерской группы и всей команды по поводу ситуации.

"От имени всей команды мы хотим выразить свою благодарность казахстанцам за такой теплый прием, любовь и внимание к нашему творчеству. Нам очень ценна ваша поддержка. При создании одного из концертных номеров режиссерской группой была допущена ошибка. Мы приносим извинения и гарантируем, что подобная ситуация больше не повторится", - заявили в пресс-службе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1998828-posle-vystupleniya-lobody-v-kaznete-vspyhnul-skandal-pevitsa-prinesla-izvineniya/