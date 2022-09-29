Торегали Тореали захейтили в соцсетях после обвинения в избиении гида
Опубликовано:
После того, как в соцсетях распространилось видео с обвинением Торегали Тореали в избиении гида, пользователи Казнета захейтили артиста, передает NUR.KZ.
Ранее Торегали Тореали обвинили в избиении гида на Кольсайских озерах. Видео с жалобой пострадавшего парня на действия артиста появилось в соцсетях.
После этого пользователи соцсети принялись массово оставлять свои комментарии под постами певца в Instagram.
"Ужас какое безобразие, кем вы себя возомнили?! Вы стали звездой благодаря простому народу, ну, и конечно, вашему голосу, но это не значит, что вы должны так себя вести! Вы ведь все-таки публичная личность, какой вы пример подаете, молодой парнишка, что он не так сделал, чтоб вы с ним так?!", "Зачем вы напали на гида?", "Торегали, что случилось в Кольсае? Почему избил гида? Комментарий?" - возмущаются подписчики Торегали.
Сам артист никак не прокомментировал инцидент и обвинения против него.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1990290-toregali-toreali-zaheytili-v-sotssetyah-posle-obvineniya-v-izbienii-gida/