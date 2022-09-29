Торегали Тореали захейтили в соцсетях после обвинения в избиении гида

Торегали Тореали. Фото: instagram.com/toregalitoreali

После того, как в соцсетях распространилось видео с обвинением Торегали Тореали в избиении гида, пользователи Казнета захейтили артиста, передает NUR.KZ.

Ранее Торегали Тореали обвинили в избиении гида на Кольсайских озерах. Видео с жалобой пострадавшего парня на действия артиста появилось в соцсетях.

После этого пользователи соцсети принялись массово оставлять свои комментарии под постами певца в Instagram.

"Ужас какое безобразие, кем вы себя возомнили?! Вы стали звездой благодаря простому народу, ну, и конечно, вашему голосу, но это не значит, что вы должны так себя вести! Вы ведь все-таки публичная личность, какой вы пример подаете, молодой парнишка, что он не так сделал, чтоб вы с ним так?!", "Зачем вы напали на гида?", "Торегали, что случилось в Кольсае? Почему избил гида? Комментарий?" - возмущаются подписчики Торегали.

Сам артист никак не прокомментировал инцидент и обвинения против него.

Пост на странице Торегали и комментарии к нему. Скрин: instagram.com/toregalitoreali

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1990290-toregali-toreali-zaheytili-v-sotssetyah-posle-obvineniya-v-izbienii-gida/