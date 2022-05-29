Представитель Дани Милохина опроверг получение им гражданства Казахстана
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Российский тиктокер Даня Милохин недавно переехал в Казахстан. В Сети появились слухи о том, что он сменил гражданство. Тем не менее представители блогера опровергли эту информацию.
В СМИ появилась информация о том, что тиктокер якобы получил гражданство Казахстана. Авторы таких сообщений ссылались на некие казахстанские Telegram-каналы.
Комментарий от представителей Дани Милохина получили корреспонденты издания РБК.
"Это неправда. Он не получал гражданство Казахстана и не отказывался от российского.
В будущем он, конечно, планирует путешествовать, но переезжать куда-то в другую страну – нет. Об этом он говорил в многочисленных интервью", – сообщили в пресс-службе тиктокера.
Впервые о том, что тиктокер переехал в Казахстан, стало известно в первой половине мая. Вместе с ним сюда перебралась и команда Dream Team.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971484-predstavitel-dani-milohina-oproverg-poluchenie-im-grazhdanstva-kazahstana/