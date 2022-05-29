Представитель Дани Милохина опроверг получение им гражданства Казахстана

Даня Милохин. Фото: instagram.com/danya_milokhin

Российский тиктокер Даня Милохин недавно переехал в Казахстан. В Сети появились слухи о том, что он сменил гражданство. Тем не менее представители блогера опровергли эту информацию.

В СМИ появилась информация о том, что тиктокер якобы получил гражданство Казахстана. Авторы таких сообщений ссылались на некие казахстанские Telegram-каналы.

Комментарий от представителей Дани Милохина получили корреспонденты издания РБК.

"Это неправда. Он не получал гражданство Казахстана и не отказывался от российского.

В будущем он, конечно, планирует путешествовать, но переезжать куда-то в другую страну – нет. Об этом он говорил в многочисленных интервью", – сообщили в пресс-службе тиктокера.

Впервые о том, что тиктокер переехал в Казахстан, стало известно в первой половине мая. Вместе с ним сюда перебралась и команда Dream Team.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971484-predstavitel-dani-milohina-oproverg-poluchenie-im-grazhdanstva-kazahstana/