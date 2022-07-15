"С чем вы боретесь?": запрет проката мультфильма "Базз Лайтер" возмутил казахстанских знаменитостей

Кадр из трейлера к мультфильму "Базз Лайтер": YouTube / Pixar

Известные в Казахстане личности высказались по поводу отмены проката мультфильма "Базз Лайтер" из-за поцелуя персонажей. Они возмутились этим фактом и прокомментировали участие в этой ситуации Нуртаса Адамбая, выступавшего за запрет подобных фильмов, передает NUR.KZ.

Недавно режиссер и актер Нуртас Адамбай, известный по роли келинки Сабины в одноименных фильмах, выступил против Disney из-за пропаганды ЛГБТ. Вскоре после этого стало известно, что мультфильм "Базз Лайтер" не покажут в Казахстане из-за поцелуя персонажей.

На эту новость отреагировали известные казахстанцы.

Запретом на показ мультфильма возмутилась продюсер и актриса Баян Алагузова.

"Простите, я тоже отписалась от тех, кто проповедуют и без конца навязывают свои религиозные взгляды, это же мой выбор! Богу надо верить и молиться тихо, ему не нужна пропаганда, и он не нуждается в вашей демонстрации веры. Вы такие же грешники, как и все. Тогда почему вы решаете, смотреть ли мне этот мультик или нет?!

Я, по крайней мере, "пока", живу в светской стране, я дружу и общаюсь с представителями нетрадиционной ориентации, так уж сложилось, что в сфере шоу-бизнеса и индустрии моды их достаточно, они прекрасные люди и профессионалы своего дела (их тело - это их дело). Я не "за", я не против, я хочу жить в светской стране, где есть место всем адекватным людям. Мы не можем изменить человеческую природу, такие люди составляют 4% проживающих на этой планете, они были есть и будут во все времена. С чем вы боретесь, с правдой?" - высказалась она в своем Instagram.

Алагузова также обратилась лично к Адамбаю.

"Нуртас, при всем уважении к тебе, перестань, пожалуйста, пропагандировать свои взгляды, ты очень известный человек, образованный и талантливый, поверь мне, Богу не нужна твоя помощь, общение с ним - это общение двоих, это не кино, это не развлечение, это не реклама, это таинство, это сакрально. Я так понимаю, теперь ты будешь решать, что нам смотреть, а что нет?! Тогда, на всякий случай, все будущие фильмы американского и европейского производства будут содержать нетрадиционный контент, ну и "Келинка Сабина", к слову, тоже его содержит, предлагаю запретить! Правда же глупо?!" - продолжила она.

Мнение Баян поддержала и ее младшая дочь Айару Бакытбек.

"История о том, как Казахстан потеряет свою светскость. За первым шагом последует второй, за ним третий, а потом конец всей нашей свободе и светскости. Конец нормальной, цивилизованной жизни. Конец, который разрешается и поддерживается сверху. Посмотрите на список стран, запрещающих прокат - в него вошел одной ногой и Казахстан. И я боюсь, что никогда больше из него не выйдет. Завтра я буду гулять по улицам Алматы в юбке в пол", - написала Айару.

Story Айару Бакытбек. Фото: instagram.com/aiaru_bb

На этот счет высказалась в своем Telegram-канале и журналист Гульнар Бажкенова.

"Я так ждала свой любимый мультик "Базз Лайтер", но его отменили по требованию "общественности" из-за какой-то там сцены. А я не общественность? Почему, удовлетворяя прихоти одних, нарушаются права других граждан? Да-да, у них прихоти, потому что не хочешь - не иди и не смотри. А у меня права, потому что у меня теперь нет выбора", - прокомментировала она запрет.

Свое мнение озвучил в Instagram и блогер Нурлан Алимходжаев.

"Сестра, ты забыла, кем была! Так много хочется рассказать об этой личности. Не тебе уж точно говорить о морали. Когда ты сбитый летчик и твой юмор вот уже как 10 лет перестал быть актуальным, самый легкий способ привлечь к себе потерянное внимание - хайпануть на теме ЛГБТ. Твой последний фильм с квир-персонажем, которая ранее тебя прославила и обогатила, с треском провалился в прокате. Может, в этом причина?" - выразил недогование Нучи, отметив Адамбая.

Story Нучи. Скрин: instagram.com/nuchi_amazing

Сам Нуртас Адамбай выразил радость на своей странице по поводу запрета мультфильма.

"Мультфильм с пропагандой запретили! Аллаху Акбар!" - написал он.

Story Нуртаса Адамбая. Скрин: instagram.com/nurtasadambay

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1978614-s-chem-vy-boretes-zapret-prokata-multfilma-bazz-layter-vozmutil-kazahstanskih-zvezd/