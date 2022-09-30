Певца Торегали Тореали водворили в ИВС

Торегали Тореали. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Казахстанский исполнитель Торегали Тореали был задержан и водворен в ИВС. Об этом сообщил замначальника ДП Алматинской области Рустам Абдрахманов в своем официальном Instagram-аккаунте.

Ранее сообщалось, что по факту хулиганских действий, имевших место 28 сентября на территории Национального парка, в Кегенском районе, Алматинской области, в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело.

"Сегодня, 30 сентября, подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания.

Отмечу: следствием будут приняты все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела", – сообщил Абдрахманов.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Департаменте полиции Алматинской области.

Напомним, что певца Торегали Тореали обвиняют в избиении гида на Кольсайских озерах. Видео с жалобой пострадавшего парня на действия артиста появилось в соцсетях.

После того, как в соцсетях распространилось видео с обвинением, пользователи Казнета захейтили артиста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990476-pevtsa-toregali-toreali-zaderzhali/