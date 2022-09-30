Певца Торегали Тореали водворили в ИВС
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Казахстанский исполнитель Торегали Тореали был задержан и водворен в ИВС. Об этом сообщил замначальника ДП Алматинской области Рустам Абдрахманов в своем официальном Instagram-аккаунте.
Ранее сообщалось, что по факту хулиганских действий, имевших место 28 сентября на территории Национального парка, в Кегенском районе, Алматинской области, в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело.
"Сегодня, 30 сентября, подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания.
Отмечу: следствием будут приняты все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела", – сообщил Абдрахманов.
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Департаменте полиции Алматинской области.
Напомним, что певца Торегали Тореали обвиняют в избиении гида на Кольсайских озерах. Видео с жалобой пострадавшего парня на действия артиста появилось в соцсетях.
После того, как в соцсетях распространилось видео с обвинением, пользователи Казнета захейтили артиста.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990476-pevtsa-toregali-toreali-zaderzhali/