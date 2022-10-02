Торегали Тореали выпустили под залог в 10 млн тенге

Торегали Тореали. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Известного казахстанского певца Торегали Тореали отпустят под залог в 10 миллионов тенге - музыканту назначена соответствующая мера пресечения, передает Zakon.kz.

Мера пресечения Тореали назначена постановлением Кегенского районного суда Алматинской области.

Напомним, что Торегали Тореали обвинили в избиении гида на Кольсайских озерах. Инфомрация об этом появилась в Сети.

После певца захейтили в соцсетях.

После этого на артиста завели уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство".

Бекарыс Кожбанов, утверждающий, что пострадал от рук казахстанского певца, также рассказал о случившемся. Молодой человек заявил, что со стороны певца с ним никто не вышел на связь.

После Торегали Тореали озвучил свою версию инцидента на Кольсае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1990672-toregali-toreali-otpustyat-pod-zalog-v-10-mln-tenge/