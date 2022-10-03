"Никто серьезно не пострадал": Мейрамбек Беспаев заступился за Торегали Тореали

Торегали Тореали и Мейрамбек Беспаев. Фото: instagram.com/m_besbaev

Казахстанский певец Мейрамбек Беспаев вступился за Торегали Тореали, которого обвинили в избиении гида на Кольсае. Беспаев отметил, что прежде чем осуждать кого-либо, нужно вспомнить о своих недостатках, передает NUR.KZ.

Мейрамбек Беспаев высказался об инциденте с Торегали в Instagram.

"Все сейчас следят за развитием ситуации, в которую попал Торегали Тореали. Недоброжелатели утверждают, мол, поделом ему, а те, кто близко его знает, поддерживают, считая, что он ошибся. Но никто ведь серьезно не пострадал, слава Богу. Голова не разбита, глаз цел.

В народе говорят, что мужчины, не померившись силами, не подружатся. Если парни после драки обменяются рукопожатиями и даже станут друзьями, то кому от этого будет плохо. Если две стороны пришли к соглашению, думаю, против этого не будут и представители правоохранительных органов.

Толеген Айбергенов (казахский литератор, поэт - прим. ред.) говорил, что прежде чем указывать на недостатки другого, докажи, что ты идеален. Вспоминая эти слова, каждый из нас постыдился бы своих недостатков. Тореш не справился со своим нравом, это неправильно. Ребята другу друга обидели, это правда, но все закончилось хорошо.

Это еще раз доказывает, что лучше быть братьями, нежели врагами, к чему всегда стремились казахи. Давайте уже прекратим эти мелкие пересуды, а лучше пожелаем, чтобы у нас был мир внутри страны и не было врагов извне", - написал Мейрамбек Беспаев, отключив комментарии под своей публикацией.

Напомним, Торегали Тореали обвинили в избиении гида на Кольсайских озерах. После певца захейтили в соцсетях. Также стало известно, что на артиста завели дело после инцидента на Кольсае. Обвинивший Торегали в избиении гид рассказал подробности инцидента. Певца водворили в ИВС, откуда его выпустили под залог в 10 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1990768-davayte-prekratim-peresudy-meyrambek-bespaev-zastupilsya-za-toregali-toreali/