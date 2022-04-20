Блогер Туребаев и другие подозреваемые в создании финпирамиды взяты под стражу

Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/meirzhach_tv

Стало известно о том, что подозреваемые в создании финансовой пирамиды в Алматы были взяты под стражу. Информацию прокомментировали в пресс-службе ДП города, передает корреспондент NUR.KZ.

Четыре предполагаемых организатора финансовой пирамиды взяты под стражу, заявили в полиции.

"Установлены еще три фигуранта по делу финансовой пирамиды. Речь идет об участниках товарищества Mudarabah Capital - гр. Ш. и гр. Т., в отношении которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован "залог", а также гр. М. и гр. К., находившиеся на период досудебного расследования под "домашним арестом" , - сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

Как отметили в пресс-службе ДП, они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении городского департамента по статье "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой" .

Уголовное дело было зарегистрировано по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО "Astex.kz", ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финпирамидой.

По информации полицейских, в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге в ТОО "Astex.kz" от 162 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО "Mudarabah Capital".

Напомним, что в феврале блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды. Следственный суд Алматы санкционировал им меру пресечения в виде залога.

Позже Туребаев ответил на обвинения в создании финпирамиды.

На днях представители Генпрокуратуры пояснили, почему блогера Мейржана Туребаева не арестовали на период следствия по делу о финпирамиде, отпустив под залог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965850-bloger-turebaev-i-drugie-podozrevaemye-v-sozdanii-finpiramidy-vzyaty-pod-strazhu/