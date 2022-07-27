Гульнара Сильбаева о размолвке с Адамбаем из-за мультфильма: Надеюсь, что Нуртас подумает еще

Гульнара Сильбаева. Фото: instagram.com/naarah_s

Гульнара Сильбаева рассказала, что произошло между ней и Нуртасом Адамбаем. Актриса показала их переписку, пояснив, что они разошлись во мнениях. Причиной послужили различия во взглядах на кинокартины, демонстрирующие отношения между представителями ЛГБТ, передает NUR.KZ.

Один из пользователей соцсети спросил Сильбаеву в Instagram, что произошло между ней и Нуртасом.

"Мы разошлись во мнениях, если можно так сказать. Вот выдержки из нашей с ним переписки. Тут только то, что писала я. Его сообщения по понятным причинам показать не могу. Это просто для того, чтобы обозначить свою позицию", - рассказала звезда КВН.

В переписке Гульнара отстаивает свободу выбора и отмечает, что люди рождены разными.

"Есть выбор ходить или не ходить на эти фильмы и мультфильмы. Вспомни себя, Нуртас! Ты и раньше был хорошим человеком, снимал прикольное кино, и на подобные темы тоже. Но никто из-за просмотра твоей "Келинки Сабины" не стал геем или трансом", - высказалась Сильбаева в своих сообщениях, также посоветовав Адамбаю "остудить пыл".

Она выразила надежду, что "Нуртас подумает еще, найдет в сердце доброту и сделает выводы".

"В конечном итоге мы всегда можем согласиться с тем, что Бог нам всем судья. Ремарка: и он же наделил нас выбором и способностью выбирать", - резюмировала юмористка.

Гульнара Сильбаева и Нуртас Адамбай. Фото: instagram.com/naarah_s

Напомним, продюсер и актер Нуртас Адамбай выступил против Disney из-за ЛГБТ. Позже стало известно, что мультфильм "Базз Лайтер" не покажут в Казахстане из-за поцелуя персонажей. Министр Абаев заявил, что не запрещал показ мультфильма, был отменен прокат.

Отмена проката мультфильма возмутила казахстанских знаменитостей. Продюсер Баян Алагузова отметила, что подобные ограничения нарушают ее права. А недавно Нуртас Адамбай также выступил против проката сиквела "Тора" в Казахстане.

Накануне Адамбай высказался по поводу своей роли в комедии "Келинка Сабина". Он заявил, что его фильмы не пропагандируют ЛГБТ, так как это всего лишь роль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1980428-gulnara-silbaeva-o-razmolvke-s-adambaem-iz-za-multfilma-nadeyus-chto-nurtas-podumaet-esche/