Стала известна дата суда над вайнерами по делу о финпирамиде

Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/meirzhach_tv

Стала известна дата суда над вайнерами Мейржаном Туребаевым и Мейирханом Шерниязовым по делу о финпирамиде. Заседание состоится уже завтра, передает корреспондент NUR.KZ.

В пресс-службе Алматинского городского суда сообщили, что рассмотрение уголовного дела назначено на 21 декабря 2022 года на 15:00.

Напомним, что в феврале этого года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. 20 апреля их взяли под стражу на 10 дней, а затем продлили срок ареста на два месяца. Позже сроки ареста еще несколько раз продлевались. В последний раз это было сделано 21 ноября.

12 декабря этого года стало известно, что дело Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова направили в суд.

Ранее супруга Туребаева Дана Есеева рассказала о том, какие у нее были отношения с Мейржаном Туребаевым в студенческие годы. Она также показала кадры со свадьбы и пообещала, что они будут вместе, невзирая на обстоятельства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002244-stala-izvestna-data-suda-nad-vaynerami-po-delu-o-finpiramide/