Дело Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова направили в суд

Мейржан Туребаев и Меийрхан Шерниязов. Фото: instagram.com/make_sakevich

Прокуратура Алматы направила в суд уголовное дело против подозреваемых в создании финансовой пирамиды, в том числе известных вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова, об этом сообщается на официальном сайте надзорного органа.

"Прокуратурой города Алматы уголовное дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой в составе организованной преступной группы направлено в Алмалинский районный суд Алматы по обвинению Курмангалиева А., Бурканова Р., Рахимовой Д., Ча А., Рустемова Т., Касенова С., Султанбаева Н., Шерниязова М., Туребаева М., Жармухамед Б., Мансуровых Ерлана и Ержана", - говорится в сообщении.

Фигуранты дела Ораз и Саидбаев до сих пор находятся в международном розыске. Отметим, что Азимжана Саидбаева объявили в розыск в Алматы в феврале этого года.

В сообщении прокуратуры Алматы говорится, что в рамках дела наложены аресты на 41 единицу недвижимого имущества, 3 автомашины, 9 банковских счетов и разные доли в уставном капитале в 16 компаниях.

"Обвинение по делу будет поддержано процессуальным прокурором", - уточнили в надзорном органе.

Напомним, что в феврале этого года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. 20 апреля их взяли под стражу на 10 дней, а затем продлили срок ареста на два месяца. Позже сроки ареста еще несколько раз продлевались. В последний раз это было сделано 21 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2001241-delo-meyrzhana-turebaeva-i-meyirhana-sherniyazova-napravili-v-sud/