На певца Торегали Тореали завели дело после инцидента на Кольсае

Торегали Тореали. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Полицейские возбудили уголовное дело по факту хулиганства на певца Торегали Тореали после инцидента на территории национального парка "Кольсайские озера" в Алматинской области, об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы МВД Казахстана.

"Правонарушение зарегистрировано по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК РК "Хулиганство".

В соответствии с законодательством PK будут проведены все необходимые экспертные исследования и установлены истинные обстоятельства происшествия. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль руководством Департамента полиции Алматинской области", - говорится в официальном сообщении МВД.

Напомним, ранее Торегали Тореали обвинили в избиении гида на Кольсайских озерах. Видео с жалобой пострадавшего парня на действия артиста появилось в соцсетях. После распространившихся кадров стражи порядка начали проверку.

Между тем пользователи Казнета захейтили артиста в соцсетях. сам Торегали Тореали пока никак не прокомментировал инцидент и обвинения против него.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1990315-na-pevtsa-toregali-toreali-zaveli-delo-posle-intsidenta-na-kolsae/