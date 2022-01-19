"У нас все отлично": Волочкова с возлюбленным после скандала в самолете отправились на ужин

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова снова угодила в скандал. Возвращение знаменитости из отпуска на Мальдивах стало громким. Артистка устроила дебош на борту самолета, поскандалив с сотрудниками авиакомпании.

В начале января Волочкова улетела на Мальдивы с новым бойфрендом, с которым познакомилась в эфире программы "Давай поженимся!". Все это время она наслаждалась романтическим отпуском, щедро делясь совместными фотографиями с Сергеем.

Балерина похвасталась достоинствами избранника. Как отметили фанаты, пара выглядела очень гармонично. Поклонники артистки заметили, что она по-настоящему счастлива.

Перед вылетом в Москву Анастасия поделилась снимком в Instagram.

"Вылетаем в Москву. Холодно там, наверное", - написала она.

Однако спустя некоторое время появилось видео скандала Волочковой на борту самолета. Кадры распространились в Сети. Как отметили свидетели дебоша, знаменитость не желала носить маску во время перелета, пишет "СтарХит".

"Ненавижу хайп на пустом месте. Да, меня тоже бесят маски, но я не конфликтую на эту тему шесть часов подряд во время полета. Цирк продолжался долго. Мы даже переживали, что самолет посадят в каком-нибудь другом городе", - прокомментировала очевидица.

В Москве балерину уже ожидали полицейские. Стражи порядка зафиксировали факт нарушения.

Позже в сторис на страничке Волочковой появилось видео. Влюбленные ехали домой, где их ожидал прекрасный ужин. Похоже, что неприятные моменты ничуть не испортили настроение пары.

"У нас сейчас время четыре часа. Мы уже в Москве. Все, мы уже едем домой. Нас сейчас ждет прекрасный ужин от золотого человека. Плов и манты. И холодец, как на "Давай поженимся!". Все у нас отлично, все у нас хорошо. Мы пообщались с представителями полиции - золотые ребята. Многие будут на балете с детьми", - рассказали Анастасия и Сережа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1951837-u-nas-vse-otlichno-volochkova-s-vozlyublennym-posle-skandala-v-aeroportu-otpravilis-na-uzhin/