Озвучены подробности по делу о финпирамиде с участием Туребаева и Шерниязова

Мейржан Туребаев и Меийрхан Шерниязов. Фото: instagram.com/make_sakevich

Полиция Алматы озвучила подробности по делу финпирамиды, в создании которой подозреваются популярные вайнеры Мейржан Туребаев и Меийрхан Шерниязов, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции города, установлены еще три фигуранта по делу финансовой пирамиды. Их в полиции называют учредителями компании "Mudarabah Capital".

"Речь идет об учредителях "Mudarabah Capital" - гражданина Ш. (Шерниязов - прим.ред.), 1985 года рождения, гражданина Т. (Туребаев - прим.ред.), 1983 года рождения и гражданина С. 1986 года рождения. Они признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении ДП по статье 217 часть 3 УК РК.

В настоящее время следственным судом санкционирована мера пресечения в виде залога в отношении гражданина Ш. и гражданина Т. При этом местонахождение гражданина С. (Саидбаев - прим.ред.) в настоящее время устанавливается, ведутся поисковые мероприятия", - сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Рустам Абдрахманов.

Он напомнил, что уголовное дело было зарегистрировано Департаментом полиции города Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО "ASTEX.KZ", ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

"Установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках.

Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 2 млрд тенге в ТОО "ASTEX.KZ" от 162 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО "Mudarabah Capital", - сообщили в полиции.

Сегодня стало известно, что блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды. Следственный суд Алматы санкционировал им меру пресечения в виде залога.

Ранее мы писали, что руководство ТОО "Mudarabah Capital", ТОО "Astex.kz", ТОО "ACD Technology" обвинили в создании финансовой пирамиды.

Алматинцы жаловались, что компании позиционировали себя как инвестиционные - предлагали пассивный заработок от 300 тысяч тенге, уверяя, что деньги клиентов будут использоваться в тендерах и общепите. Минимальная сумма вклада составляла 5 млн тенге. Кто-то даже продавал имущество, чтобы вложить средства в пирамиду.

Позднее был задержан подозреваемый по делу, а затем арестовали и соучастника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955499-ozvucheny-podrobnosti-po-delu-finpiramidy-s-uchastiem-turebaeva-i-sherniyazova/