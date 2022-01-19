"Всем хотелось видеть меня в наручниках": Волочкова рассказала о скандале в самолете

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова прокомментировала скандал, произошедший на борту самолета, на котором знаменитость и ее бойфренд летели в Москву из Мальдив. Балерина считает, что это была настоящая провокация со стороны работника авиакомпании.

Романтический отпуск Анастасии Волочковой и ее избранника Сергея был омрачен неприятностью, произошедшей на борту самолета по пути назад. Из-за скандала со стюардом по поводу маски в Москве балерину встречала полиция. Артистка считает произошедшее провокацией, ведь маска, как утверждает она и Сергей, на ней была.

"Летели мы с Сережей с Мальдив, никого не трогали, летели скромно, эконом-классом взяли билеты туда и обратно. Взяли мы ряд аварийный, чтобы вытянуть ноги мои длинные и отдохнуть, потому что с сегодняшнего дня у меня уже начинаются репетиции, у меня через две недели спектакль.

Естественно, ко мне подходили дети, их родители, чтобы сфотографироваться. Мы должны сказать, что большая часть самолета, порядка 70 процентов пассажиров, сидели без масок, потому что все уже давно забили на эту ситуацию масочную, понимая, что эти маски ни от чего не спасают. Но я масочку-то ношу со стразами. Надевала ее в течение всего полета и снимала ее, чтобы попить томатный сок и кофе", - призналась она.

Сергей рассказал, что принес даме кофе, она сняла маску, чтобы его выпить и тут же, по его словам, прибежали сотрудники авиакомпании, снимая все на камеру. Хотя, по утверждению мужчины, другим пассажирам, сидящим без маски замечаний никто не делал.

"Мы прилетаем, нас встречает 20 человек из полиции в аэропорту, как будто мы какую-то угрозу составляем. Будто преступницу меня забрали в отделение полиции. Это провокация и я буду подавать в суд на конкретного человека. Он, кстати, пришел в полицию и привел весь экипаж. Они давали показания. Даже люди, которые были на борту, они стали заступаться за нас", - делится знаменитость.

Друг Анастасии считает, что стюард поступил некрасиво не только по отношению к ним, но и по отношению к своим коллегам, ведь им пришлось просидеть в участке около трех часов.

"Сергей, слава Богу, со мной 24 часа в сутки. Я тебя очень люблю, Сережа. Если хотят докопаться, то, конечно, удобнее до Волочковой, потому что я человек с именем, со статусом, положением и, безусловно, новости нужны были. Всем хотелось видеть Анастасию Волочкову в наручниках. Нам скрывать нечего, делайте выводы", - резюмировала артистка.

Анастасия добавила также видео, снятое ее спутником во время конфликта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1951976-vsem-hotelos-videt-menya-v-naruchnikah-volochkova-rasskazala-o-skandale-v-samolete/