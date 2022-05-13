Известный тиктокер Даня Милохин переехал в Казахстан (фото, видео)

Даня Милохин. Фото: instagram.com/danya_milokhin

Известный российский тиктокер Даня Милохин переехал в Казахстан вместе с Dream Team. Блогеры выбрали новый TikTok House в Алматы, передает NUR.KZ.

В своем Telegram-канале Даня опубликовал несколько кадров с купюрами казахстанской валюты, алматинскими горами и местными билбордами.

Даня объявил о концерте, который должен состояться 13-14 мая в Алматы.

"Будет жарко", - пообещал он.

Милохин также запустил стрим "Заселяемся в новый дом с Дрим Тим", в котором показал, как прогуливается с командой по Алматы и собирается заселиться в новый TikTok House.

Позже его видео появилось и в Youtube. Судя по тому, что блогеры изначально приехали на фестиваль, но уже нашли новый дом, они планируют задержаться в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1969138-izvestnyy-tiktoker-danya-milohin-pereehal-v-kazahstan-foto-video/