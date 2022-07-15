Абаев заявил, что не запрещал показ "Базза Лайтера". Был отменен прокат
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Министр культуры и спорта Даурен Абаев прокомментировал на своей официальной странице в Facebook ранее озвученное решение прекратить показ мультфильма "Базз Лайтер".
В начале своего сообщения Абаев напомнил о том, что цензура в нашей стране запрещена, и поэтому, по его словам, "министерство не запрещало показ анимационного фильма "Базз Лайтер" в Казахстане".
"Мой пост такой формулировки не содержит. Мной было сказано, что прокат данной картины в стране осуществляться не будет. Далее СМИ и ряд блогеров сами сделали собственные выводы", – написал глава ведомства.
В этой связи он посчитал необходимым "отметить ряд нюансов".
"Первое: манипуляцией являются заявления ряда медийных лиц о том, что в Казахстане против показа мультфильма выступал лишь продюсер Нуртас Адамбай.
Мало кто вспоминает, что в Сети была запущена петиция с требованием запретить "Базз Лайтер" в Казахстане, собравшая 35 тыс. подписей. "Против" высказались лишь около 4 тысяч пользователей", – отметил Абаев.
Кроме того, по словам министра, в акиматы сразу нескольких регионов были поданы заявки на митинги.
"В адрес министерства и местных исполнительных органов поступали многочисленные обращения граждан. Не учитывать данные настроения – значит игнорировать голоса простых граждан нашей страны", – подчеркнул министр культуры и спорта.
Именно для этого, как указал глава ведомства, в Казахстане и созданы инструменты открытого правительства.
"Второе: анализ обращений показывает, что возмущение граждан вызывает не столь сам факт поцелуя однополой пары, который многие называют "неявным", "невинным", "длящимся несколько секунд".
Гораздо большее возмущение у граждан вызывает сам факт присутствия в фильме фабулы однополой любви, скрепленной семейными узами и потомством, как жизненной нормы", – написал Даурен Абаев.
Он пояснил, что министерство не дает этическую оценку таким сюжетным линиям, если они не противоречат законам, однако "игнорировать общественное мнение" они также не могут.
"Третье: после анализа всего вышеперечисленного министерством были проведены неоднократные консультации с официальным прокатчиком кинокартины на территории Республики Казахстан.
Были даны определенные рекомендации. Запрета на показ не было. Однако прокат фильмов – это бизнес. И бизнес всегда учитывает риски, в том числе трудно прогнозируемые последствия.
В совокупности всех вышеназванных факторов было принято решение не запускать фильм в прокат", – резюмировал Абаев.
Напомним, в начале июля казахстанский актер и продюсер Нуртас Адамбай выступил против политики компании Disney касательно ЛГБТ.
Накануне стало известно, что новый мультфильм Disney под названием "Базз Лайтер" показывать в Казахстане не будут.
Казахстанские знаменитости негативно отреагировали на новость о запрете. Они возмутились тем, что эта мера, по их мнению, является проявлением цензуры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978751-abaev-zayavil-chto-ne-zapreschal-pokaz-bazza-laytera-byl-otmenen-prokat/