Абаев заявил, что не запрещал показ "Базза Лайтера". Был отменен прокат

Даурен Абаев. Фото: кадр из видео на странице Даурена Абаева в Facebook

Министр культуры и спорта Даурен Абаев прокомментировал на своей ранее озвученное решение прекратить показ мультфильма "Базз Лайтер".

В начале своего сообщения Абаев напомнил о том, что цензура в нашей стране запрещена, и поэтому, по его словам, "министерство не запрещало показ анимационного фильма "Базз Лайтер" в Казахстане".

"Мой пост такой формулировки не содержит. Мной было сказано, что прокат данной картины в стране осуществляться не будет. Далее СМИ и ряд блогеров сами сделали собственные выводы", – написал глава ведомства.

В этой связи он посчитал необходимым "отметить ряд нюансов".

"Первое: манипуляцией являются заявления ряда медийных лиц о том, что в Казахстане против показа мультфильма выступал лишь продюсер Нуртас Адамбай.

Мало кто вспоминает, что в Сети была запущена петиция с требованием запретить "Базз Лайтер" в Казахстане, собравшая 35 тыс. подписей. "Против" высказались лишь около 4 тысяч пользователей", – отметил Абаев.

Кроме того, по словам министра, в акиматы сразу нескольких регионов были поданы заявки на митинги.

"В адрес министерства и местных исполнительных органов поступали многочисленные обращения граждан. Не учитывать данные настроения – значит игнорировать голоса простых граждан нашей страны", – подчеркнул министр культуры и спорта.

Именно для этого, как указал глава ведомства, в Казахстане и созданы инструменты открытого правительства.

"Второе: анализ обращений показывает, что возмущение граждан вызывает не столь сам факт поцелуя однополой пары, который многие называют "неявным", "невинным", "длящимся несколько секунд".

Гораздо большее возмущение у граждан вызывает сам факт присутствия в фильме фабулы однополой любви, скрепленной семейными узами и потомством, как жизненной нормы", – написал Даурен Абаев.

Он пояснил, что министерство не дает этическую оценку таким сюжетным линиям, если они не противоречат законам, однако "игнорировать общественное мнение" они также не могут.

"Третье: после анализа всего вышеперечисленного министерством были проведены неоднократные консультации с официальным прокатчиком кинокартины на территории Республики Казахстан.

Были даны определенные рекомендации. Запрета на показ не было. Однако прокат фильмов – это бизнес. И бизнес всегда учитывает риски, в том числе трудно прогнозируемые последствия.

В совокупности всех вышеназванных факторов было принято решение не запускать фильм в прокат", – резюмировал Абаев.

Напомним, в начале июля казахстанский актер и продюсер Нуртас Адамбай выступил против политики компании Disney касательно ЛГБТ.

Накануне стало известно, что новый мультфильм Disney под названием "Базз Лайтер" показывать в Казахстане не будут.

Казахстанские знаменитости негативно отреагировали на новость о запрете. Они возмутились тем, что эта мера, по их мнению, является проявлением цензуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978751-abaev-zayavil-chto-ne-zapreschal-pokaz-bazza-laytera-byl-otmenen-prokat/