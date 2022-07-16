Нуртас Адамбай выступил против проката сиквела "Тора" в Казахстане

Кадр из трейлера фильма "Тор: Любовь и гром": YouTube / Marvel Entertainment

Казахстанский актер и продюсер Нуртас Адамбай, который ранее призывал запретить прокат мультфильма "Базз Лайтер" из-за пропаганды ЛГБТ-отношений, теперь критично высказался и против фильма "Тор: Любовь и гром". Пост Адамбай выложил на своей странице в .

Фильм "Тор: Любовь и гром" вышел на большие экраны в Казахстане еще 7 июля.

"Оказывается, в настоящее время в кинотеатрах нашей страны полным ходом идет показ фильма "Тор: Любовь и гром", пропагандирующий непотребные ценности в виде гомосексуальных отношений, что является прямым нарушением закона Республики Казахстан о правах ребенка от 8 августа 2002 года № 345 статья 36.1, в котором черным по белому написано: пропаганда и агитация, причиняющая вред нравственному и духовному развитию детей, запрещена", – написал актер в соцсети.

Он возмутился тем, что фильму была выдана лицензия для проката в казахстанских кинотеатрах.

"На каком основании данному фильму была выдана лицензия? Я считаю, что Генеральная прокуратура должна разобраться в этом вопросе. Необходимо остановить прокат фильма. Законы в нашей стране никто не отменял", – высказался Нуртас Адамбай.

Казахстанский продюсер также напомнил, что 2022 год был объявлен Годом детей, и привел цитату главы государства о том, что "их благополучие – надежная гарантия успешного будущего Казахстана".

"Я считаю, что нам необходимо на государственном уровне законодательно запретить подобную неприемлемую пропаганду. Надеюсь, что слова главы государства не останутся пустым звуком!

Мы верим в новый Казахстан, где законы работают, а не просто существуют", – добавил Адамбай в завершение поста.

Тем не менее актер не уточнил, о каком именно моменте в фильме идет речь.

Напомним, что ранее Нуртас Адамбай резко высказывался против проката в Казахстане мультфильма от студии Disney "Базз Лайтер" из-за политики компании касательно ЛГБТ-персонажей.

15 июля стало известно, что новый мультфильм показывать в Казахстане не будут. Казахстанские знаменитости негативно отреагировали на новость о запрете. По их мнению, эта мера является проявлением цензуры, которая в Казахстане запрещена.

Позже министр культуры и спорта Даурен Абаев прокомментировал решение прекратить показ мультфильма "Базз Лайтер".

Он заявил, что в Сети была запущена петиция с требованием запретить показ данной картины в Казахстане, собравшая 35 тыс. подписей. Тем не менее министр подчеркнул, что "Базз Лайтер" не был запрещен – было принято решение не запускать фильм в прокат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1978808-nurtas-adambay-vystupil-protiv-prokata-sikvela-tora-v-kazahstane/