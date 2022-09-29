Торегали Тореали обвинили в избиении гида на Кольсайских озерах (видео)

Пострадавший гид. Кадр видео: instagram.com/nargizakapezova_

Певца Торегали Тореали обвиняют в избиении гида на Кольсайских озерах. Видео с жалобой пострадавшего парня на действия артиста появилось в соцсетях, передает NUR.KZ.

Подробности инцидента рассказала пользовательница Instagram по имени Наргиза.

"28 сентября 2022 года произошел курьезный случай на озере Кольсай, куда мы приехали отдыхать по турпутевке, где Торегали Тореали беспричинно избил нашего гида Бекарыса. Разбил в кровь бровь и нанес несколько ударов по телу. Причина избиения была такая: якобы он посмотрел как-то не так", - рассказала женщина.

На кадрах опубликованного ею видео показан парень с окровавленным лицом. Находящиеся рядом с ним люди утверждают, что на него напал Торегали.

"Когда мы вернулись к автобусу, увидели, что Торегали скачет на лошади и кричит на нашего гида Бекарыса нецензурной бранью. Потом пришли его люди и сказали, что он якобы не так посмотрел, что подтверждает беспричинность нанесения Торегали телесных повреждений нашему гиду", - пояснила Наргиза.

Инцидент прокомментировал замглавы Департамента полиции Алматинской области Рустам Абдрахманов.

"Проверка начата. По указанию главы УВД Алматинской области расследование ситуации возложено на сотрудников Кегенского РОВД. Ход и итоги мероприятий находятся на контроле департамента полиции Алматинской области", - заявил Абдрахманов.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1990206-toregali-toreali-obvinyayut-v-izbienii-gida-na-kolsayskih-ozerah-video/