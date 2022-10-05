"Мы с Бекарысом помирились": Торегали Тореали рассказал, как разрешился конфликт с гидом

Торегали Тореали и Бекарыс Кожбанов. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Казахстанский певец Торегали Тореали, которого обвинили в избиении гида на Кольсае, рассказал, что инцидент исчерпан и стороны пришли к соглашению. Об этом артист написал в соцсети, передает NUR.KZ.

"Разве история человечества не начинается с истории Адама, который совершил ошибку и вкусил запретный плод, а после раскаялся? Мы тоже одни из тех смертных, кто не может предсказать, что будет впереди, злимся мы или испытываем счастье, мы не можем соизмерить пользу или вред", - с этих слов начал свой пост Торегали в Instagram.

Он отметил, что человека, который на сцене, часто считают безупречным.

"Каждый наш поступок на виду у общественности, поскольку мы публичные люди. А не то, кто из парней не меряется силой? Кто, не совладая с эмоциями, не бранится? Кто не устраивает драки?" - вопрошает он.

Певец рассказал, что они с Бекарысом решили конфликт мирным путем.

"Мы с Бекарысом помирились. Согласно закону, которому подвластны все - и простые люди, и творческие, мы достигли официального урегулирования. Примечательно, что сегодня день рождения Бекарыса. Пусть жизнь его будет долгой и счастливой", - отметил Торегали.

Напомним, Торегали Тореали обвинили в избиении гида на Кольсайских озерах. После певца захейтили в соцсетях. Также стало известно, что на артиста завели дело после инцидента на Кольсае и водворили в ИВС.

Пострадавший Бекарыс Кожбанов рассказал подробности инцидента. А Торегали Тореали озвучил позже свою версию конфликта. Артист вышел под залог в 10 млн тенге. Отметим, что за Торегали Тореали заступился его коллега по сцене Мейрамбек Беспаев, призвав общественность прекратить пересуды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1991215-my-s-bekarysom-pomirilis-toregali-toreali-rasskazal-chem-razreshilsya-konflikt-s-gidom/