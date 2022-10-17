Торегали Тореали отметил 30-летний юбилей (фото, видео)

Торегали Тореали с родителями. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Казахстанский исполнитель Торегали Тореали отметил свое 30-летие. Певец отпраздновал юбилей в кругу родных и звездных друзей, накрыв щедрый дастархан в своем доме, передает NUR.KZ.

Кадрами празднования Торегали поделился в своем Instagram. Специально к юбилею во дворе дома была оборудована тематическая фотозона в стиле церемонии награждения премии "Оскар".

Фотозона была украшена светящейся надписью "Ұлы дала баласы", что в переводе означает "сын великой степи", так называет себя певец.

Для юбиляра был испечен роскошный трехъярусный торт в стиле "Оскар", украшенный тремя буквами "Т".

Поздравить виновника торжества пришли его близкие друзья - Нурболат Абдуллин, Анара Батырхан, Ернар Айдар и другие представители отечественного шоу-бизнеса. Фотографии и видео со дня рождения Торегали они опубликовали в своих лентах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1992996-toregali-toreali-otmetil-30-letniy-yubiley-foto-video/