"Я его не прощу": обвинивший Торегали Тореали в избиении гид рассказал подробности инцидента

Пострадавший гид. Кадр видео: instagram.com/nargizakapezova_

Бекарыс Кожбанов, утверждающий, что пострадал от рук казахстанского артиста Торегали Тореали, рассказал о случившемся инциденте на Кольсае. Молодой человек заявил, что со стороны певца с ним никто не вышел на связь.

Напомним, накануне Торегали Тореали обвинили в избиении гида на Кольсайских озерах. После певца захейтили в соцсетях. Также стало известно, что на артиста завели дело после инцидента на Кольсае.

Пострадавший гид вышел на связь с ведущими программы "1001 түн" на телеканале Qazaqstan.

"В тот день мы с туристами отдыхали на берегу Кольсая. Мы были на пирсе. Недалеко отдыхал и Торегали Тореали, он был на другом пирсе. Среди нас был турист из Москвы, мы расхвалили Торегали Тореали, рассказав, что это наша отечественная звезда, известная личность.

Турист смотрел на Торегали секунд пять. И после начался конфликт, Торегали сказал, почему ты, мол, смотришь на меня. И принялся браниться", - рассказал Бекарыс Кожбанов.

Ведущая поинтересовалась, почему же пострадал гид.

"Торегали ага поднялся наверх, за ним последовал наш турист. Мы тоже пошли за ними, чтобы избежать неприятностей. Торегали, видимо, запомнил меня и начал спрашивать, где тот турист. Он вышел из машины, схватил меня за шиворот и избил", - продолжил рассказ пострадавший молодой человек.

20-летний Бекарыс заверяет, что конфликт разгорелся только из-за одного взгляда туриста. Парень рассказал, что написал заявление в полицию. За все это время со стороны Торегали Тореали с ним никто не связывался, заверяет он.

"У меня рассечена бровь, образовалась гематома. Это самые весомые травмы. На теле у меня не осталось ушибов, синяков. Хотя по телу я тоже получил удары", - признался он.

Он также рассказал, что в тот день работал с напарником - гидом по имени Сергей. Видели произошедшее и туристы, находящиеся с ними. Молодой человек отметил, что никакого примирения не будет.

"Я его не прощу. Этого человека вознес народ, народ его и опустит. Я доведу дело до конца", - заявил Бекарыс Кожбанов.

Между тем стало известно о задержании певца Торегали Тореали и водворении его в ИВС. Об этом сообщил замначальника ДП Алматинской области Рустам Абдрахманов.

"Сегодня, 30 сентября, подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания. Отмечу: следствием будут приняты все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела", - сообщил Абдрахманов в своем официальном Instagram-аккаунте.

Корреспондент редакции NUR.KZ попросил представителей Торегали Тореали прокомментировать случившееся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1990457-ya-ego-ne-proschu-obvinivshiy-toregali-toreali-v-izbienii-gid-rasskazal-podrobnosti-intsidenta/