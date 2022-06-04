Даня Милохин. Фото: instagram.com/danya_milokhin

Известный российский тиктокер, музыкант и актер Даня Милохин рассказал, зачем приехал в Казахстан. Блогер находится в Алматы уже около двух недель.

В интервью YouTube-каналу MuzzOne Даня Милохин рассказал, что приехал в Казахстан, чтобы увидеться с друзьями.

"Приехали сюда изначально ребята, а я снимался в сериале в Москве, потом решил приехать к ребятам. Соскучился по ним", — объяснил тиктокер.

Милохин похвалил своих казахстанских фанатов, подчеркнув, что они открытые. Также он похвалил местный климат, отметив, что в стране сейчас тепло.

По словам Милохина, в Казахстане он находится примерно две недели.

Напомним, в середине мая появились сообщения, что известный российский тиктокер Даня Милохин нашел в Казахстане новый дом для Dream Team. Спустя несколько дней он оказался в центре скандала из-за своих высказываний. Казахстанским пользователям соцсети не понравилась фраза блогера про финансовые возможности местных артистов для съемок клипов. Подписчики стали советовать ему вернуться домой. Позднее он извинился перед казахстанцами.

Вместе с тем появились слухи о том, что тиктокер якобы получил гражданство Казахстана, однако представители блогера опровергли эту информацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1972521-danya-milohin-rasskazal-zachem-priehal-v-kazahstan/