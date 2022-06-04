Даня Милохин рассказал, зачем приехал в Казахстан
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Известный российский тиктокер, музыкант и актер Даня Милохин рассказал, зачем приехал в Казахстан. Блогер находится в Алматы уже около двух недель.
В интервью YouTube-каналу MuzzOne Даня Милохин рассказал, что приехал в Казахстан, чтобы увидеться с друзьями.
"Приехали сюда изначально ребята, а я снимался в сериале в Москве, потом решил приехать к ребятам. Соскучился по ним", — объяснил тиктокер.
Милохин похвалил своих казахстанских фанатов, подчеркнув, что они открытые. Также он похвалил местный климат, отметив, что в стране сейчас тепло.
По словам Милохина, в Казахстане он находится примерно две недели.
Напомним, в середине мая появились сообщения, что известный российский тиктокер Даня Милохин нашел в Казахстане новый дом для Dream Team. Спустя несколько дней он оказался в центре скандала из-за своих высказываний. Казахстанским пользователям соцсети не понравилась фраза блогера про финансовые возможности местных артистов для съемок клипов. Подписчики стали советовать ему вернуться домой. Позднее он извинился перед казахстанцами.
Вместе с тем появились слухи о том, что тиктокер якобы получил гражданство Казахстана, однако представители блогера опровергли эту информацию.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1972521-danya-milohin-rasskazal-zachem-priehal-v-kazahstan/