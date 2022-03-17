"Стыдно за нее": экс-бойфренд Волочковой прокомментировал скандал с ее участием в аэропорту

Анастасия Волочкова с бойфрендом. Фото: instagram.com/volochkova_art

Бывший бойфренд Волочковой прокомментировал появившееся в Сети видео, на котором балерина в споре с одной из сотрудниц полиции показывает свою грудь. Сергей Кузнецов заверил, что не видел этого своими глазами и ему стыдно за такое поведение экс-подруги.

Накануне стало известно, что в деле о скандале Волочковой в аэропорту, который произошел в январе текущего года, появились новые подробности. Как выяснилось, артистка не только поскандалила с представителями закона, но и обнажила свою грудь перед ними.

Бывший бойфренд Волочковой, с которым она отдохнула на Мальдивах, прокомментировал скандальную ситуацию. Как отметил Сергей Кузнецов в разговоре с Telegram-каналом "Звездач", он не видел произошедшего.

"Я не видел этого, когда нас держали в полиции, я отходил, чтобы купить воды для Насти. Наверное, когда меня не было, это и случилось. Она мне об этом не говорила. Это ужасно, конечно, стыдно мне за нее. В полиции к нам хорошо относились. Не знаю, почему она это сделала", - рассказал мужчина.

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Сергей рад тому, что их бурные отношения быстро закончились.

"И от алкоголя ее избавил на время отдыха. Но как приехали, меня же с ней не было, так как я сразу на работу вернулся. Ну и, конечно, ее понесло. А меняться она не захотела, хотя я ее не раз об этом просил. Я рад, что это быстро все закончилось, а то я привыкаю к человеку, и было бы больно при расставании", - признался он.

Ранее Волочкова рассказывала о причине расставания с Сергеем, она убеждала, что у мужчины был корыстный интерес. Балерина также жаловалась, что большую часть времени ее возлюбленный проводил с сыном. Сергей заверяет, что артистка не любит детей.

"Она ненавидит детей. И в очень оскорбительной форме отзывается о них", - заключил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1961326-stydno-za-nee-eks-boyfrend-volochkovoy-prokommentiroval-skandal-s-ee-uchastiem-v-aeroportu/