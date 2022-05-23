"Даже не думал вас оскорблять": Даня Милохин принес извинения казахстанцам после скандала

Аня Покров и Даня Милохин. Фото: instagram.com/pokrov90

Российский блогер Даня Милохин, вокруг которого разгорелся скандал из-за его высказываний, извинился перед казахстанцами. Он заявил, что даже не думал оскорблять их, передает NUR.KZ.

Ранее стало известно, что известный российский тиктокер Даня Милохин нашел в Казахстане новый дом для Dream Team.

Спустя несколько дней он оказался в центре скандала из-за своих высказываний. Казахстанским пользователям соцсети не понравилась фраза Дани про финансовые возможности местных артистов для съемок клипов. Подписчики стали советовать ему вернуться домой.

В своем Instagram Милохин обратился к ним.

"Казахи и казашки, я вас люблю. И никогда даже не думал вас оскорблять. Простите, если случайно обидел", - написал блогер.

Даня Милохин. Фото: instagram.com/danya_milokhin

Вместе с Аней Покров тиктокер отправился в поездку по разным известным природным местам Казахстана.

"Влюбилась в Казахстан еще раз", - заявила Аня на своей странице, выложив фото из поездки на на Чарынский каньон, на жайлау, на Медеу и на маковые поля.

Она показала также видео, на котором радуется красивым пейзажам.

"Мама, я в раю. Я так люблю такие виды, я вам клянусь, ребят, для меня это просто рай, для моего сердечка и для моих глаз. Влюбилась в Казахстан в 101 раз. Просто зацените", - обратилась Покров к подписчикам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1970495-dazhe-ne-dumal-vas-oskorblyat-danya-milohin-prines-izvineniya-kazahstantsam-posle-skandala/