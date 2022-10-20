"Вижусь каждый день": Дана Есеева рассказала, как Туребаев живет под стражей (видео)

Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/meirzhach_tv

Дана Есеева рассказала, как живет арестованный Мейржан Туребаев. По словам блогерши, ее супруг старается "проводить время максимально с пользой", передает NUR.KZ.

Подписчики Даны в Instagram поинтересовались у нее, как поживает Мейржан.

"Если говорить о психологическом и эмоциональном состоянии, то Мейржан в этом плане очень сильный. Конечно же, очень скучает по детям, переживает за маму. Так как человек он глубокий, он на все ситуации в жизни смотрит с другого ракурса.

Как говорится же, если даже закрыть человека в четырех стенах, это невозможно сделать с его сознанием, то есть поставить какие-то преграды. Время он старается проводить максимально с пользой. Это касается и духовного, и физического развития. Вижусь я с ним каждый день", - ответила Есеева.

Напомним, что в феврале этого года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. На тот момент следственный суд Алматы санкционировал им меру пресечения в виде залога.

Тем не менее, 20 апреля их арестовали на 10 дней, а 29 апреля продлили срок ареста на два месяца. Позже, 18 июня, арест Туребаеву и Шерниязову был продлен еще на два месяца.

Также ранее Туребаев отвечал на обвинения в создании финпирамиды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1993575-vizhus-kazhdyy-den-dana-eseeva-rasskazala-kak-turebaev-zhivet-pod-strazhey-video/