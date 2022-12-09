Скандал разгорелся из-за концерта Ларисы Долиной в Караганде

Лариса Долина. Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

В Караганде разгорелся скандал из-за концерта Ларисы Долиной, запланированного на февраль следующего года. После возмущения жителей стало известно, что местная филармония отказалась предоставлять площадку для выступления российской певицы, передает корреспондент NUR.KZ.

Судя по афише, концерт Ларисы Долиной планировали провести 12 февраля в цирке Караганды в рамках тура "Лучшая".

Вскоре после анонса о выступлении певицы в соцсетях стали появляться критические замечания. Некоторые посчитали, что не стоит приглашать артистку из-за ситуации в Украине.

Однако руководство Концертного объединения имени Кали Байжанова (филармония) открестилось от организации концерта, а сама афиша исчезла с их страницы.

Позже в Instagram была опубликована пояснительная записка. В объединении сообщили, что филармония не имеет отношения к приглашению Ларисы Долиной.

"Подобного рода мероприятия организуют коммерческие структуры (прокатчик). На данный момент между Концертным объединением им. Байжанова и организаторами нет юридического документа, подтверждающего согласование сторон о проведении концерта в здании цирка.

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Также хотим отметить, что с учетом негативной реакции жителей Карагандинской области, организатору будет отказано в подписании договора по предоставлению концертной площадки для проведения концерта Ларисы Долиной в Караганде", - отметили в филармонии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2000809-skandal-razgorelsya-iz-za-kontserta-larisy-dolinoy-v-karagande/