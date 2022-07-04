"Не нужно вкачивать это в головы наших детей": Нуртас Адамбай выступил против Disney из-за ЛГБТ

Нуртас Адамбай. Фото: instagram.com/nurtasadambay

Нуртас Адамбай возмутился политикой компании Disney и заявил о необходимости "остановить непотребную пропаганду". Так режиссер отреагировал на новость об увеличении количества ЛГБТ-персонажей в фильмах кинокомпании, передает NUR.KZ.

В своем Instagram актер опубликовал скрин части новости, касающейся компании Disney.

"Исполнительный директор Disney пообещала больше инклюзивности в новых постановках, поскольку развлекательный гигант работает над тем, чтобы к концу года недопредставленные группы, такие как расовые меньшинства и сообщество ЛГБТК, составляли не менее 50% его постоянных персонажей", - говорится в тексте.

Адамбай не стал скрывать своего возмущения.

"Они распространяют свою пропаганду среди наших детей при помощи своих фильмов и мультфильмов. Заметьте, что все эти картины рассчитаны прежде всего на детского зрителя. "Вечные" (Марвел), "Доктор Стрендж", "Базз Лайтер", "Человек-паук". И это только начало Компания "Дисней" уже официально объявила о том, что половина их героев будут четырехбуквенными.

Нам нужно остановить эту непотребную пропаганду. Они могут заниматься тем, что сами хотят, но не нужно вкачивать это в головы наших детей. Касым-Жомарт Кемелевич, мы надеемся, что вы не станете закрывать на это глаза", - высказался режиссер.

Однако часть подписчиков с ним не согласилась.

"Создайте мультики без представителей меньшинств. Потом постепенно уберите оттуда представителей других национальностей, инвалидов, и так далее. Чистый и "идеальный" мир в ваших глазах. Вы думаете, наши дети не будут путешествовать и смотреть пиратские версии западных фильмов? Лучше сейчас объяснить детям, что в мире живут "иные" люди, нравится нам это или нет, не то после наших с вами петиций и запретов, эти дети будут в шоке, когда им настоящая жизнь откроет глаза", - высказался один из пользователей соцсети.

"Ничего плохого в этом не вижу!", "Согласна, они такие же люди, как и остальные. Они такие не с рождения, это нарушения в психике, и таких нельзя осуждать", "Я не ярый защитник ЛГБТ, но запрещать из-за пары моментов или персов ЛГБТ - это явный перебор", "Это так мило. Человек прославился своими перевоплощениями в женщину, топит за чистоту нравственности", - написали другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1976848-ne-nuzhno-vkachivat-eto-v-golovy-nashih-detey-nurtas-adambay-vystupil-protiv-disney-iz-za-lgbt/