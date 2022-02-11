Мейржан Туребаев ответил на обвинения в создании финпирамиды (видео)

Мейржан Туребаева. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Известный казахстанский блогер Мейржан Туребаев прокомментировал возбужденное в отношении него уголовное дело - мужчину подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой. Комментарий блогер дал телеканалу КТК.

Как заявил Туребаев, который проходит по делу в качестве подозреваемого, он тоже является жертвой организации - по словам блогера, он сам вложил в нее 10 млн тенге.

"Я не являюсь создателем или организатором. Я являюсь учредителем, но в конце года я туда вошел, но не был у истоков изначала. Некоторые статьи, вообще с неба взятые, приписывают мне. Мы с нашим адвокатом подали ходатайство, жалобу в прокуратуру по нескольким пунктам: грубое нарушение, полное, абсолютно полностью. И будем ждать.

В феврале, когда я вышел оттуда, официально просил выйти с этой компании. Да, они согласились, что меня оттуда уберут. В итоге не убрали. Может, у них какие-то умыслы свои были", - заявил блогер.

Источник: КТК

Напомним, накануне стало известно, что блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова подозревают в создании финансовой пирамиды. Следственный суд Алматы санкционировал им меру пресечения в виде залога.

Речь идет о громком деле в отношении руководства ТОО "Mudarabah Capital", ТОО "Astex.kz", ТОО "ACD Technology" - десятки алматинцев обвинили владельцев компаний в создании финансовой пирамиды.

Алматинцы жаловались, что компании позиционировали себя как инвестиционные - предлагали пассивный заработок от 300 тысяч тенге, уверяя, что деньги клиентов будут использоваться в тендерах и общепите. Минимальная сумма вклада составляла 5 млн тенге. Кто-то даже продавал имущество, чтобы вложить средства в пирамиду.

Позднее был задержан подозреваемый по делу, а затем арестовали и соучастника.

Вчера в Департаменте полиции Алматы озвучили подробности по делу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955612-podozrevaemyy-v-sozdanii-finpiramidy-bloger-meyrzhan-turebaev-otvetil-na-obvineniya-video/