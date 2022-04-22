Вкладчики финпирамиды просят освободить блогера Мейржана Туребаева (видео)

Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/meirzhach_tv

Страсти вокруг дела об организации финансовой пирамиды Mudarabah Capital не утихают. Накануне вкладчики финпирамиды устроили пресс-конференцию, на которой в числе прочего заявили о необходимости освободить из-под ареста блогера Мейржана Туребаева, передает КТК.

Несколько дней назад блогеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова задержали, а после арестовали на 10 суток. Их подозревают в создании финансовой пирамиды - именно они активно рекламировали организацию в соцсетях.

Однако вчера вкладчики финпирамиды неожиданно встали на защиту Туребаева. Теперь в своих бедах обманутые казахстанцы винят не блогеров, а замначальника департамента полиции Алматы Рустама Абдрахманова. Они просят передать дело в МВД. Говорят: ходом следствия, которое длилось около года, крайне недовольны.

"Когда мы пришли к следователю Умарову, в кабинете у него лежали на полу вот эти наши заявления. У нас до вчерашнего дня, нам даже не выдали постановления. И не признали, что мы были потерпевшими. Из нашей группы еще где-то 12 человек остались, кто без постановления о признании потерпевшим. Обратиться за помощью к министру внутренних дел, чтобы он как-то нам дал объективное расследование и взяли на свой контроль", - заявил пострадавший Ильяс Баильдинов.

А вот блогера Мейржана Туребаева, который рекламировал сомнительную компанию в социальных сетях и числится в списке соучредителей, вкладчики теперь требуют отпустить из-под ареста.

На конференции выступила и женщина, которая на прошлой неделе подожгла себя у здания МВД. В финпирамиду Багила Досмаилова вложила 20 млн тенге. Ранее она требовала привлечь к ответственности именно Туребаева. Но теперь говорит обратное.

"Дело в том, что Абдрахманов…Кому я должна верить, если не человеку в погонах? Он мне сказал, что, если ты будешь давить и топить именно Мейржана с Мейирханом, то ты быстрее получишь свои деньги.

Никак не обвиняем блогера, вот, Мейржана в том числе. Мы это уже озвучили. Нет прям такой вины. Если есть какая-то вина, то следствие докажет. В чем там, в рекламе только, может быть", - заявила пострадавшая.

Подозреваемыми по делу кроме Туребаева проходят еще несколько блогеров, в том числе Азимжан Саидбаев и Мейирхан Шерниязов. По версии следствия, они тоже руководили финпирамидой и рекламировали ее. Но их обманутые вкладчики почему-то так активно не защищают.

"За Азимжана, Мейирхана не знаю. Вот Мейржан точно. Провели свое расследование. Он пришел туда в ноябре 2020 года, а сигнал о пирамиде Mudarabah Capital поступил в ДВД Алматы 27 октября 2020 года, за месяц.

Вначале нас следователь Умаров уводил в сторону блогеров. Мы смотрим, что основные фигуранты уголовного дела, которые основали финансовую пирамиду, остаются на свободе", - заявил пострадавший Ильяс Баильдинов.

Между тем в полиции сообщили, что дело находится на стадии завершения. После его передадут в суд. Потерпевшими проходят больше 160 человек. Подозреваемых – 14. Десять из них под стражей, двое в международном розыске, еще двоих ограничили в свободе.

Среди арестованных – блогеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов. Но пока суд решил, что за решеткой они проведут 10 суток.

Отметим также, что замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов уже ответил на обвинения женщины, совершившей самоподжог.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966242-vkladchiki-finpiramidy-prosyat-osvobodit-blogera-meyrzhana-turebaeva-video/