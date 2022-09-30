Торегали Тореали озвучил свою версию инцидента на Кольсае

Торегали Тореали. Кадр из видео: instagram.com/toregalitoreali

Казахстанский исполнитель Торегали Тореали, в отношении которого начато уголовное дело за избиение гида на Кольсайских озерах, объяснил причину произошедшего конфликта. Об этом сообщается в официальном новостном Telegram-канале МВД РК POLISIA.KZ.

Сейчас Торегали Тореали находится в изоляторе временного содержания. Здесь он поделился своей версией сложившейся ситуации на Кольсае.

"По его словам, конфликт начался во время съемок нового клипа. Потерпевший смотрел в его сторону и, тем самым якобы мешал работе. Далее словесная перепалка закончилась рукоприкладством со стороны певца", – говорится в сообщении полицейских.

Напомним, что Торегали Тореали обвинили в избиении гида на Кольсайских озерах. После певца захейтили в соцсетях.

После этого на артиста завели уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство".

Сегодня Бекарыс Кожбанов, утверждающий, что пострадал от рук казахстанского певца, также рассказал о случившемся. Молодой человек заявил, что со стороны певца с ним никто не вышел на связь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1990543-toregali-toreali-ozvuchil-svoyu-versiyu-intsidenta-na-kolsae/