"Мой супруг не представляет опасности": жена Мейржана Туребаева обратилась к президенту

Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Дана Есеева опубликовала свое обращение к президенту Казахстана. В нем блогерша попросила главу государства о личном вмешательстве в дело Мейржана Туребаева. Она также заявила, что ее супруг не препятствует действиям следствия и поэтому нет необходимости содержать его под стражей, передает NUR.KZ.

Свое обращение Есеева опубликовала в Instagram.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Я супруга Туребаева Мейржана, Дана Есеева, мать пятерых детей и гражданка Республики Казахстан, обращаюсь к вам за помощью и поддержкой. Мой супруг был приглашен в департамент полиции города Алматы по поводу деятельности компании Mudarabah Capital 1 июля 2021 года, где ему были заданы вопросы по поводу причастности к деятельности Mudarabah Capital.

С того самого момента мой супруг никогда не ставил препятствий для выяснения истины данного дела. Он, являясь человеком честным и порядочным, давал правдивые показания, не уклонялся от явки", - высказалась супруга блогера.

По мнению Даны, "следствие идет явно с обвинительным уклоном по отношению к Туребаеву". Она считает, что это связано с тем, что тот является актером, сценаристом, режиссером фильмов и сериалов и активным пользователем социальных сетей.

"Органы следствия в целях своего популизма до получения неоспоримых доказательств его вины позволяли и позволяют себе публично утверждать об уже доказанной виновности, хотя в настоящее время идет следствие. Это преждевременно формирует отношение к моему супругу как к уже по факту виновному. Мы живем в правовом государстве, где презумпция невиновности записана в нашей Конституции", - заявила Есеева.

Блогерша озвучила, что 8 февраля 2022 года следственным судом Алматы был рассмотрен вопрос о мере пресечения, где была избрана мера пресечения в виде залога.

"Суд исходил из того, что мой супруг не пытался скрыться, не пытался помешать следственным действиям, имеет гражданство Республики Казахстан. С тех пор в поведении моего супруга ничего не изменилось. Однако 19 апреля 2022 года рассматривался снова вопрос об изменении меры пресечения моего супруга. И следственным судом города Алматы была применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 10 суток.

На мои многочисленные вопросы к департаменту полиции, что повлияло на такую инициативу следствия, сотрудники департамента полиции города Алматы, в том числе господин Абдрахманов на своей пресс-конференции говорит о том, что к нему накануне на прием приходили потерпевшие с требованием заключить под стражу блогеров, а именно моего супруга. Затем потерпевшая совершила попытку самосожжения, что повлекло большой общественный резонанс", - говорит Дана.

По ее словам, большинство потерпевших и другие люди выступают против ареста Мейржана.

"Разве общественный резонанс - это повод, чтобы без решения суда так действовать в отношении моего супруга, как к уже безапелляционно виновному? Решение о заключении моего супруга под стражу вынесено, прошу обратить внимание, без каких-либо нарушений с его стороны условий по предыдущему решению суда о применении залога.

На сегодня общественность глубоко возмущена заключением моего супруга под стражу, имеются многочисленные публикации в прессе, социальных сетях, петиции, обращения известных деятелей искусства, культуры, известных блогеров, где авторы возмущены заключением под стражу", - утверждает блогерша.

Жена Туребаева заверила, что ее супруг "как никто другой за справедливое, беспристрастное расследование деятельности компании Mudarabah Capital, за выяснение истины".

"Заключение под стражу моего супруга моя семья и общественность расценивает как необоснованное давление и репрессию в отношении него", - негодует она.

Супруга Мейржана попросила президента о личном вмешательстве.

"Я рассчитываю на вашу личную разумность, а также верю в первенство буквы закона и прошу вас лично вмешаться в сложившуюся ситуацию. На сегодняшний день мой супруг не представляет опасности, не мешает следствию, имеет постоянную прописку в РК, имеет гражданство РК, не пытался скрыться. И нет оснований сейчас содержать его под стражей", - резюмировала Дана Есеева.

Напомним, в феврале блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды. Следственный суд Алматы санкционировал им меру пресечения в виде залога.

Позже Туребаев ответил на обвинения в создании финпирамиды. На днях представители Генпрокуратуры пояснили, почему блогера Мейржана Туребаева не арестовали на период следствия по делу о финпирамиде, отпустив под залог.

Затем стало известно, что блогер Туребаев и другие подозреваемые в создании финпирамиды взяты под стражу. Сам Мейржан высказался в свою защиту - он уверяет, что сам был вкладчиком компании и потерял из-за этого 10 миллионов тенге.

Между тем, вкладчики финпирамиды попросили освободить блогера Мейржана Туребаева. А Руслан Абдрахманов объяснил, почему ему и вайнеру Шерниязову изменили меру пресечения на арест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1966609-moy-suprug-ne-predstavlyaet-opasnosti-zhena-meyrzhana-turebaeva-obratilas-k-prezidentu/