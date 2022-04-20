"У меня есть работа, семья, пятеро детей": Мейржан Туребаев высказался в свою защиту

Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/meirzhach_tv

Мейржан Туребаев, подозреваемый в создании финансовой пирамиды, высказался в свою защиту. По словам блогера, он не был знаком с людьми, в сговоре с которыми его подозревают. Туребаев также уверяет, что он сам был вкладчиком компании и потерял из-за этого 10 миллионов тенге, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Туребаев сделал обращение ко всем казахстанцам, в котором утверждает, что не является создателем финансовой пирамиды.

"Я долго молчал, но степень абсурда переходит все границы. Я не могу уже молчать. (...) Я лишь хочу, чтобы вы знали правду. Меня подозревают в сговоре с людьми, которых я никогда в жизни не видел и не знаком (Курмангалиев, Мансуров, Рахимова и т.д.)", - заявил блогер.

По словам мужа Даны Есеевой, он намеревался построить с этими людьми мечеть, а не финпирамиду.

"Я присоединился к людям по вере, искренне верив что компания халяльная. Я изначально пришел строить с ними мечеть. А то, что они за спиной делали, мне неизвестно. Если бы я знал, что организаторы компании обманывают, и если бы знал, что АФР (Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка - прим.ред.) уже выявили, что эта компания - финпирамида, никогда бы в жизни не связывался с этими людьми.

Зачем мне это? Зачем так рисковать? У меня есть работа, семья, пятеро детей, которых надо ставить на ноги", - заверяет Туребаев.

По словам блогера, у него есть подтверждающие документы, что его зарегистрировали в качестве учредителя намного позже создания финпирамиды.

Мейржан также заявил, что он сам являлся вкладчиком и потерял вложенные 10 миллионов тенге.

Напомним, в феврале блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды. Следственный суд Алматы санкционировал им меру пресечения в виде залога.

Позже Туребаев ответил на обвинения в создании финпирамиды. На днях представители Генпрокуратуры пояснили, почему блогера Мейржана Туребаева не арестовали на период следствия по делу о финпирамиде, отпустив под залог.

А теперь стало известно, что блогер Туребаев и другие подозреваемые в создании финпирамиды взяты под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1965860-u-menya-est-rabota-semya-pyatero-detey-meyrzhan-turebaev-vyskazalsya-v-svoyu-zaschitu-video/