Переехавший в Казахстан Даня Милохин оказался в центре скандала из-за своих высказываний (видео)

Даня Милохин. Фото: instagram.com/danya_milokhin

Российский блогер Даня Милохин после переезда в Казахстан оказался в центре скандала из-за своих высказываний. Пользователи соцсети потребовали, чтобы он "вернулся на родину", передает NUR.KZ.

В соцсетях оказалось видео, на котором Милохин вместе с Аней Покров смотрят клипы казахстанских артистов и активно их комментируют.

"Поют они как K-pop", - озвучил свое мнение Даня.

Аня с ним согласилась.

"Поют они как K-pop, а выглядят... есть те, которые прям краши, которые выглядят, как артисты k-pop, а есть те, которые как старые панкеры", - посмеялась она.

Покров также отметила, что "уровень клипов очень сильный".

"Как будто есть деньги на клипы", - заявил Милохин.

"Нет, как будто есть крутые ребята, которые умеют снимать клипы", - возразила ему Аня.

Даня также заявил, что планирует снять в Казахстане клип.

Оценка Дани Милохина и его фраза про финансовые возможности местных артистов для съемок клипов не понравилась казахстанским пользователям соцсети.

Под его постом в Telegram о желании снять клип в Казахстане подписчики стали советовать ему вернуться домой.

"Тебе же не нравятся наши артисты", "Возвращайся на родину", "Гостеприимство не резиновое, в гостях надо вести себя как гость, "как будто деньги есть" - это что за фигня вообще", - пишут возмущенные подписчики Дани в Telegram.

Комментарий подписчика. Скрин: t.me/miLOHin228

Тиктокерша Shotaroskazakhgf также сняла ответ Милохину, опубликовав видео с названием "Возвращайтесь на родину".

"Зачем обесценивать труд наших артистов, когда самим до них далеко?", "Зато у нас в песнях есть смысл", "Да, не понимаю, приезжая в другую страну, нужно уважать и почитать обычаи, культуру, народ, песни, игры, танцы и так далее. Что за воспитание", - согласились с ней в комментариях пользователи Казнета.

Напомним, ранее стало известно, что тиктокер Даня Милохин переехал в Казахстан. Он с командой выбрал новый TikTok House в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1969837-pereehavshiy-v-kazahstan-danya-milohin-okazalsya-v-tsentre-skandala-iz-za-svoih-vyskazyvaniy-video/