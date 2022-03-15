Показала полиции грудь: в деле о скандале с Волочковой в аэропорту появились новые детали (видео)

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

В громком деле о скандале Анастасии Волочковой появились новые подробности. Как оказалось, эпатажная балерина не только поругалась с полицейскими, но и обнажила перед ними грудь.

Напомним, инцидент в аэропорту произошел в январе. Артистка устроила дебош на борту самолета, поскандалив с сотрудниками авиакомпании из-за нежелания надевать маску. При посадке в аэропорту на место были вызваны полицейские.

Telegram-канал Baza сообщил, что в тот день балерина обматерила сотрудников полиции, а также показала им свою обнаженную грудь. Это может стать причиной для возбуждения против нее уголовных дел по статьям "Оскорбление представителя власти" и "Хулиганство".

Издание рассказало подробности случившегося: когда Волочкова оскорбила правоохранителей, ее отвели в сторону. Однако разгневанная Анастасия решила не останавливаться на словесной брани и в споре с одной из сотрудниц полиции расстегнула одежду, а затем опустила бюстгальтер и показала свою грудь. Так она решила объяснить, что в свои 40 лет выглядит лучше оппонентки.

За оскорбление представителя власти балерине может грозить штраф, обязательные или исправительные работы. А демонстрация груди может обернуться наказанием за хулиганство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1960783-pokazala-politsii-grud-v-dele-o-skandale-s-volochkovoy-v-aeroportu-poyavilis-novye-detali/