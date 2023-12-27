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Звездный бэби-бум: у кого из казахстанских знаменитостей родились дети в уходящем году

Опубликовано:

Айжан Байзакова
Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Этот год выдался счастливым для звезд казахстанского шоу-бизнеса. Семьи многих артистов пополнились. Некоторые из них впервые стали родителями. NUR.KZ предлагает вспомнить, у кого из селебрити появились дети в 2023 году.

Отечественные артисты Али Окапов и Акерке Буркитбай в этом году впервые обрели статус родителей, а Роза Рымбаева в первый раз стала бабушкой. С рождением внука ее поздравили звездные коллеги.

Окапов рассказал, как изменилась их жизнь после рождения ребенка. Маленький Зейн стал главным в доме. А недавно Али вывел сына на сцену на концерте Розы Рымбаевой в Атырау.

Впервые стали родителями в этом году актеры Ерик Хамидуллаев и Акниет Беласарова. Ерик устроил яркую выписку жене и дочери из роддома. Новоиспеченный отец подготовил комнату для любимой дочери, которую назвали Адина.

В декабре о рождении дочери сообщили сестра Торегали Тореали Фариза и ее муж Дархан. Девочку назвали Дара. Фариза Тореали и Дархан Нортаев провели дочери обряд "қырқынан шығару".

Кадрами счастливая мама поделилась в соцсети. А немногим ранее Фариза показала, как прошла гендерная вечеринка, которую они провели летом.

Певица Ерке Есмахан стала мамой во второй раз. В конце ноября она родила сына. Позже Ерке показала фото с мужем и новорожденным сыном. А после возвращения домой из роддома поделилась тем, как проходят ее "мамские будни". На днях малышу Ерке и Raim исполнился месяц.

В ноябре также родила блогер и актриса Айжан Байзакова. Она показала видео из роддома. Айжан отметила, что не старается быть идеальной мамой своим двум сыновьям. Она также умилила необычным снимком с младшим сыном, которого нарекли Асадуллой.

Тимур и Лаура Балымбетовы тоже стали родителями во второй раз. Малыш родился в сентябре и стал лучшим подарком ко дню рождения своего папы - известного казахстанского интервьюера. Недавно супруги впервые показали второго сына.

Блогер Айсауле Бакытбек родила в этом году вторую дочь. Она рассекретила имя дочери - малышку навали Сәтті. Позже Айсауле показала кадры с торжества, устроенного по случаю 40 дней девочки.

В сентябре актеры Абай Асылхан и Жанель Макажан стали родителями. У них родилась дочь. Это третий ребенок Жанель и первенец Абая. Счастливый папа показал первое фото с дочерью из роддома. Супруги решили провести выписку скромно, в тесном кругу.

В мае певец Абай Бегей стал отцом в седьмой раз. Он устроил грандиозную выписку жене и ребенку из роддома. А после устроил сюрприз жене на день рождения.

Певец Нурболат Абдуллин стал в этом году отцом в третий раз. У него родилась третья дочь. Он нарек ее именем Минуар, что означает "светлая, лучезарная, город Медина".

Нурболат Абдуллин с дочерью
Нурболат Абдуллин с дочерью. Скриншот: instagram.com/nurbullin

Этой весной у певца Кентала родился второй сын. О пополнении в семье Кентал и Милана сообщили своим подписчикам в соцсети, которые поздравили пару с важным событием.

На днях известные блогеры Арман Юсупов и Карина Оксукпаева стали родителями в третий раз. у них родился третий сын. Арман впервые присутствовал на партнерских родах. Мальчика назвали Дамир.

В семье блогера Суперпапы Серика тоже большая радость. Теперь он является многодетным отцом. Суперпапа Серик показал, как встретил любимую жену и четвертого ребенка из роддома.

Блогер-миллионник и актриса Сабира Жараскызы тоже стала мамой в четвертый раз в этом году. Она поделилась первым фото из роддома, чем порадовала свою читательскую аудиторию. У Сабиры родился сын этой осенью.

Блогеры-миллионники Нурбек и Амина Нуртаза летом стали родителями в третий раз. На свет появился мальчик. Мама и папа поделилась его первым фото в Instagram.

Известный вайнер Сергазы Токтарбек, известный как Sekavines, принял поздравления подписчиков по случаю рождения второго ребенка. У Сергазы родилась дочь.

"Я стал двукратным папой. Всем желаю счастья и благополучия!" - отметил он.

Казахстанский исполнитель Ернар Айдар теперь трижды папа. У певца родилась третья дочь. Ернар разместил в соцсети кадры с выписки из роддома, а перед этим показал первое фото новорожденной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2052862-zvezdnyy-bebi-bum-u-kogo-iz-kazahstanskih-znamenitostey-rodilis-deti-v-uhodyaschem-godu/

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