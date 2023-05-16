Ставший отцом в седьмой раз Абай Бегей устроил яркую выписку жене и сыну из роддома (видео)

Абай Бегей с женой и новорожденным сыном. Фото: instagram.com/abai_begei

Казахстанский певец Абай Бегей, ставший отцом в седьмой раз, устроил яркую выписку супруге и новорожденному сыну из роддома. Кадрами выписки он поделился в Instagram, передает NUR.KZ.

Несколькими днями ранее Абай Бегей сообщил своим фанатам, что снова стал отцом. У него родился сын, которого он назвал Ибрагимом. Малыш появился на свет 9 мая.

"Поздравляем, вы такой хороший отец!", "Какой замечательный подарок вам преподнесла супруга Фариза на 78-ю годовщину Победы", "Пусть растет здоровым на радость вам", - написали подписчики.

Артист устроил яркую выписку новорожденному сыну и супруге из родильного дома. Букеты цветов, воздушные шары, ростовые куклы, музыка - все это украсило праздник. Счастливого отца с рождением сына тепло поздравили друзья, родные и коллеги.

Видео взято со страницы Абая Бегея в Instagram

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020692-stavshiy-ottsom-v-sedmoy-raz-abay-begey-ustroil-yarkuyu-vypisku-zhene-i-synu-iz-roddoma-video/