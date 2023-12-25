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"Рекомендую всем мужчинам": ставший отцом в третий раз Арман Юсупов поделился опытом партнерских родов

Опубликовано:

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева
Арман Юсупов и Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/yussupov21

Карина Оксукпаева и Арман Юсупов стали родителями в третий раз - у пары казахстанских блогеров родился сын. Арман впервые принял участие в партнерских родах и рассказал, как это было, передает NUR.KZ.

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева теперь родители трех сыновей. У новорожденного малыша было два варианта имени - Димаш или Дамир. Основатели Yuframe выбрали второй вариант.

"Привет, мир" - Дамир", - гласила подпись под видео, которым пара объявила о прибавлении в семействе.

Маленького Дамира Карина Оксукпаева родила в ночь на 23 декабря. Арман Юсупов впервые принял участие в родах как партнер. Молодой человек поделился впечатлениями.

"Наблюдая со стороны за всем процессом, я проникся большим уважением и любовью к Карине, ведь она мало того что в себе 9 месяцев выращивала человека, постоянно отслеживая свое состояние и здоровье, так еще она ложится на операционный стол и терпит серьезную операцию", - отметил Юсупов.

Арман подчеркнул, что рекомендует партнерские роды всем мужчинам.

"Прошлые два раза я приходил, так сказать, на готовое, не осознавая всего процесса родов. В этот раз я вышел на какой-то другой уровень как отец и чувствую большое уважение к Карине и в ее лице ко всем мамам", - говорит блогер.

Юсупов также поблагодарил всех мам за "большой человеческий подвиг".

Семейство блогеров уже воспитывает двух детей - Алима и Тимура. Недавно Арман и Карина рассказывали, почему разрешают сыновьям материться. А родители Юсупова высказались об откровенных фотографиях келин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2052376-rekomenduyu-vsem-muzhchinam-stavshiy-ottsom-v-tretiy-raz-arman-yusupov-podelilsya-opytom-partnerskih-rodov/

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