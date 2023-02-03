Ернар Айдар стал отцом в третий раз (фото)

Ернар Айдар с женой и дочерьми. Фото: instagram.com/ernaraidar_kz

Казахстанский певец Ернар Айдар стал отцом в третий раз, у него родилась дочь. Об этом исполнитель сообщил в соцсети. Фанаты поздравили артиста с пополнением в семье, передает NUR.KZ.

Радостной вестью Ернар Айдар поделился со своими подписчиками в Instagram. Он также разместил фото из роддома, на котором держит за руку новорожденную дочь.

"Приветствую всех, дорогие мои братья. Добрая весть! По воле Аллаха утром в священную пятницу я снова стал отцом. У меня родилась дочь. Слава Всевышнему", - отметил он.

Счастливого отца поздравили его коллеги и фанаты.

"Как замечательно! Долгой жизни малышке!", "Пусть вырастет воспитанной, красивой девочкой. Пусть за ней следом родится наследник", "Отец, у которого растут три дочери, попадет в рай", "Поздравляю! Я тоже очень хочу дочь!" - оставили свои комментарии подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2007879-ernar-aydar-stal-ottsom-v-tretiy-raz-foto/