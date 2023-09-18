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У Абая Асылхана и Жанель Макажан родилась дочь (видео)

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Абай Асылхан и Жанель Макажан
Абай Асылхан и Жанель Макажан. Фото: instagram.com/abay.asylkhan

Отечественный актер Абай Асылхан сообщил своим подписчикам в соцсети радостную весть. Его супруга, актриса Жанель Макажан, родила долгожданную дочь, передает NUR.KZ.

В сторис Абай Асылхан запечатлел счастливый момент, когда впервые услышал крик только что родившегося ребенка. Актер очень сильно переживал за супругу и принял участие в партнерских родах.

"Вышел на улицу подышать свежим воздухом. Сегодняшний день прошел в суете. Я как будто сам родил ребенка. Я участвовал в партнерских родах.

Слава Аллаху, и Жанель, и ребенок хорошо себя чувствуют. Всем, кто звонит, пишет, большое спасибо.

Братья, друзья, будьте живы-здоровы. И вам желаю такого же счастья от чистого сердца. Это просто прекрасно", - отметил он.

Напомним, этой весной Абай Асылхан и Жанель Макажан сообщили, что скоро в их семье будет пополнение. В июне супруги провели гендер-пати и рассекретили пол будущего ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2037023-u-abaya-asylhana-i-zhanel-makazhan-rodilas-doch-video/

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