У Абая Асылхана и Жанель Макажан родилась дочь (видео)

Отечественный актер Абай Асылхан сообщил своим подписчикам в соцсети радостную весть. Его супруга, актриса Жанель Макажан, родила долгожданную дочь, передает NUR.KZ.

В сторис Абай Асылхан запечатлел счастливый момент, когда впервые услышал крик только что родившегося ребенка. Актер очень сильно переживал за супругу и принял участие в партнерских родах.

"Вышел на улицу подышать свежим воздухом. Сегодняшний день прошел в суете. Я как будто сам родил ребенка. Я участвовал в партнерских родах.

Слава Аллаху, и Жанель, и ребенок хорошо себя чувствуют. Всем, кто звонит, пишет, большое спасибо.

Братья, друзья, будьте живы-здоровы. И вам желаю такого же счастья от чистого сердца. Это просто прекрасно", - отметил он.

Напомним, этой весной Абай Асылхан и Жанель Макажан сообщили, что скоро в их семье будет пополнение. В июне супруги провели гендер-пати и рассекретили пол будущего ребенка.