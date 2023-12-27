Фариза Тореали провела дочери обряд "қырқынан шығару" (фото, видео)
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Младшая сестра певца Торегали Тореали, блогер Фариза Тореали, впервые ставшая мамой, показала в Instagram, как провела обряд "қырқынан шығару" своей дочери, передает NUR.KZ.
В начале декабря Фариза Тореали и ее супруг Дархан Нортаев сообщили о том, что стали родителями. Свою дочь они назвали Дара. Счастливые родители устроили праздник по случаю 40 дней дочери. На семейном торжестве присутствовали только самые близкие.
Фариза показала в своем блоге, как прошел праздник. В честь виновницы торжества приготовили красивый торт, украшенный мишками.
Гости пришли не с пустыми руками. Для Дары родные Фаризы приготовили много презентов - детскую брендовую одежду, косметику, колыбельку, одеяла и подушки, коляску для прогулок и многое другое.
В свою очередь, ене подарила келин Фаризе люксовое кольцо известного итальянского бренда, а ее маме - роскошный дизайнерский браслет. Не остались без подарков и другие участники семейного торжества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2052829-fariza-toreali-provela-docheri-obryad-qyrqynan-shygaru-foto-video/