Фариза Тореали провела дочери обряд "қырқынан шығару" (фото, видео)

Младшая сестра певца Торегали Тореали, блогер Фариза Тореали, впервые ставшая мамой, показала в Instagram, как провела обряд "қырқынан шығару" своей дочери, передает NUR.KZ.

В начале декабря Фариза Тореали и ее супруг Дархан Нортаев сообщили о том, что стали родителями. Свою дочь они назвали Дара. Счастливые родители устроили праздник по случаю 40 дней дочери. На семейном торжестве присутствовали только самые близкие.

Фариза показала в своем блоге, как прошел праздник. В честь виновницы торжества приготовили красивый торт, украшенный мишками.

Гости пришли не с пустыми руками. Для Дары родные Фаризы приготовили много презентов - детскую брендовую одежду, косметику, колыбельку, одеяла и подушки, коляску для прогулок и многое другое.

В свою очередь, ене подарила келин Фаризе люксовое кольцо известного итальянского бренда, а ее маме - роскошный дизайнерский браслет. Не остались без подарков и другие участники семейного торжества.