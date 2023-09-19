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Ставший отцом Абай Асылхан показал первое фото с дочерью из роддома и рассекретил ее имя

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Абай Асылхан с дочерью
Абай Асылхан с дочерью. Фото: instagram.com/abay.asylkhan

Отечественный актер Абай Асылхан, известный по сериалу "Аппақ келін" и недавно ставший отцом, показал первые фотографии с дочерью из роддома в соцсети, передает NUR.KZ.

Накануне стало известно, что у Абая Асылхана и Жанель Макажан родилась дочь. Счастливый отец рассказал, что принял участие в партнерских родах и очень переживал за супругу.

Абай поделился первыми фото из роддома, он запечатлелся с новорожденной малышкой на руках, а также показал любимую супругу и рассказал, как назвал дочь.

"Слава Всевышнему, я стал отцом. 17.09.2023 в 18.04 на свет появилась Асылхан Мариям Абайкызы. Добро пожаловать, доченька. Жанель, спасибо тебе", - отметил он, добавив, что очень любит жену.

Подписчики, в числе которых представители отечественного шоу-бизнеса, поздравили семью с пополнением и пожелали здоровья малышке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2037156-stavshiy-ottsom-abay-asylhan-pokazal-pervoe-foto-s-docheryu-iz-roddoma-i-rassekretil-ee-imya/

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