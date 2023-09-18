Вайнер Сергазы Токтарбек стал отцом во второй раз

Казахстанский вайнер Сергазы Токтарбек, известный как Sekavines, сообщил подписчикам в соцсети радостную весть - он стал отцом во второй раз. У него родилась дочь, передает NUR.KZ.

"Можете поздравить, я стал двукратным папой. Всем желаю счастья и благополучия! И заранее спасибо за поздравления", - написал Сергазы, разместив фото из роддома.

Однако лицо жены он не показал, прикрыв его смайликом. Судя по розовым воздушным шарикам, можно понять, что у Сергазы родилась еще одна дочь.

Дастан Оразбеков, Кентал, Беркут, Саят Исембаев и другие представители отечественного шоу-бизнеса поздравили вайнера с пополнением в семье. К теплым пожеланиям присоединились и другие его подписчики.

"Я один не знал, что Сека женат и у него был ребенок?", "Красавчики", "Поздравляю, я даже не знала, что вы женат", "Поздравляем вас, родители, с рождением дочери. Здоровья вам и вашей малышке", - отметили фанаты.