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Вайнер Сергазы Токтарбек стал отцом во второй раз

Опубликовано:

Сергазы Токтарбек с новорожденной дочерью
Сергазы Токтарбек с новорожденной дочерью. Фото: instagram.com/sekavines

Казахстанский вайнер Сергазы Токтарбек, известный как Sekavines, сообщил подписчикам в соцсети радостную весть - он стал отцом во второй раз. У него родилась дочь, передает NUR.KZ.

"Можете поздравить, я стал двукратным папой. Всем желаю счастья и благополучия! И заранее спасибо за поздравления", - написал Сергазы, разместив фото из роддома.

Однако лицо жены он не показал, прикрыв его смайликом. Судя по розовым воздушным шарикам, можно понять, что у Сергазы родилась еще одна дочь.

Дастан Оразбеков, Кентал, Беркут, Саят Исембаев и другие представители отечественного шоу-бизнеса поздравили вайнера с пополнением в семье. К теплым пожеланиям присоединились и другие его подписчики.

"Я один не знал, что Сека женат и у него был ребенок?", "Красавчики", "Поздравляю, я даже не знала, что вы женат", "Поздравляем вас, родители, с рождением дочери. Здоровья вам и вашей малышке", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2036983-vayner-sergazy-toktarbek-stal-ottsom-vo-vtoroy-raz/

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